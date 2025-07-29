Оновлений дизайн банкнот 20 євро: що викликає суперечки — Finance.ua

Оновлений дизайн банкнот 20 євро: що викликає суперечки Сьогодні 17:41 — Валюта

банкноту у 20 євро, пише Euronews. У Польщі та Франції різний погляд на написання імені дворазового лауреата Нобелівської премії Марії Склодовської-Кюрі, чий образ має прикрасити через кілька років оновлену

Робота над новим дизайном банкнот євро входить у вирішальну фазу. І хоча Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує ввести їх лише через кілька років, одна з пропозицій вже викликала суперечки між Варшавою та Парижем. Причина — написання імені польського лауреата двох Нобелівських премій Марії Склодовської-Кюрі.

Нагадаємо, у січні цього року Керівна рада ЄЦБ оголосила дві теми, що вийшли у фінал: «Європейська культура» та «Ріки та птахи». Дизайн, який отримав найбільшу підтримку громадськості та журі, буде в результаті запущений в обіг.

Тема «Європейська культура» покликана познайомити громадськість із діячами, які відіграли важливу роль у формуванні європейської ідентичності. Серед них — дворазовий лауреат Нобелівської премії (з фізики 1903-го та хімії 1911 року), першовідкривач радіоактивності Марія Склодовська-Кюрі. Її зображення має за задумом прикрасити банкноту 20 євро. На ній вирішено зобразити сцену зі сфери освіти: жінка читає лекцію в кімнаті, повній зошитів та книг.

У чому проблема

Проблема виникла, коли ЄЦБ подав робочий варіант напису: Marie Curie (Skłodowska). Вважалося, що це компромісне рішення, але у Польщі воно викликало хвилю обурення.

Для багатьох відсутність дівочого прізвища лауреата Нобелівської премії чи заміна польського імені на його французький варіант — не лише формальне, а й символічне питання. Вони вбачають у цьому недооцінку внеску Польщі у європейську історію.

Політичний вимір суперечки став очевидним, коли польські ЗМІ та коментатори відзначили, що інші історичні постаті — такі як Мігель де Сервантес чи Людвіг ван Бетховен — зберегли свої оригінальні імена в кожній мовній версії. «Чому Марі має бути Марією, якщо Майкл не замінив Мігеля?» — ставить питання «Газета Виборча».

Процес обміну старих банкнот на нові

Керівна рада ЄЦБ має намір обрати остаточний варіант дизайну в 2026 році. Після цього рішення пройде ще кілька років, перш ніж нові банкноти будуть надруковані та введені в обіг. Термін дії нинішніх банкнот не закінчиться одразу після запровадження нових, зазначають у ЄЦБ.

Поляки знайомі із зображенням Марії Склодовської-Кюрі на банкнотах, оскільки протягом багатьох років вона прикрашала купюру номіналом 20 000 злотих.

Довідка Finance.ua:

Марія Склодовська народилася у Варшаві в 1867 році, коли місто було анексоване Російською імперією. Тільки-но приїхавши до Парижа, вона змогла розпочати міжнародну наукову кар’єру. Сама вона протягом багатьох років використовувала різні варіанти свого прізвища: за життя чоловіка підписувалася як Склодовська-Кюрі, пізніше частіше як М. Кюрі.

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