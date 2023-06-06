Онлайн та без відкриття рахунку: швидке погодження кредиту для ФОП у ПУМБ — Finance.ua
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Онлайн та без відкриття рахунку: швидке погодження кредиту для ФОП у ПУМБ

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Онлайн та без відкриття рахунку: швидке погодження кредиту для ФОП у ПУМБ
Онлайн та без відкриття рахунку: швидке погодження кредиту для ФОП у ПУМБ
Отримати кредит для ФОП на розвиток бізнесу у Першому Українському Міжнародному Банку (ПУМБ) стало просто як ніколи.
Відтепер усі фізичні особи-підприємці можуть легко подавати заявки та отримувати рішення за позикою «всеБІЗНЕС» у сумі до 500 тис грн незалежно від наявності відкритого рахунку у банку.
Весь процес подачі повністю дистанційний та не займе більше декількох хвилин. Все, що потрібно зробити підприємцю для отримання рішення про фінансування, — це заповнити коротку анкету на сайті ПУМБ.
Такий підхід став можливим завдяки реалізації автоматизованого процесу збору і обробки даних клієнта, який дозволяє швидко прийняти рішення за заявкою лише за випискою по рахунку з іншої фінустанови.
Після затвердження суми кредиту все, що буде потрібно зробити далі - це відкрити поточний рахунок ФОП у ПУМБ та підписати кредитний договір. І це все також онлайн в інтернет-банкінгу ПУМБ Digital Business — без жодних відділень та паперів!
Дотепер подати заявку на кредит «всеБІЗНЕС» підприємці мали змогу тільки після відкриття поточного рахунку у банку, в особовому кабінеті ПУМБ Digital Business. Сьогодні ПУМБ запропонував ФОП унікальне дистанційне рішення, яке дозволяє ще простіше отримати рішення за кредитом.
Нагадаємо, кредит «всеБІЗНЕС» — це зручна онлайн-позика у розмірі до 500 тис грн та у термін до 2 років, яка не потребує застави та поруки. Підприємці мають змогу оформити її ще з минулої осені, спрямувавши додаткове фінансування на розвиток власної справи.
За матеріалами:
ПУМБ
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