НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Онлайн арбітраж на Amazon — переваги перед Private Label — аналітика від Руслана Савінкіна Сьогодні 11:50 — Особисті фінанси

Онлайн арбітраж на Amazon — переваги перед Private Label — аналітика від Руслана Савінкіна

В епоху електронної комерції багато підприємців прагнуть почати продавати товари на провідних платформах, таких як Amazon. Проте, перед вибором підходу до запуску свого бізнесу важливо ретельно оцінити всі можливості. Можливості Амазон у Європі, на цей час значно перевищують можливості Амазон в Америки, шляхом меншого рівня конкуренції та високої купівельної спроможності. Щодня Європейські майданчики Amazon відвідує 188 мільйонів покупців із таких країн як: Великобританія, Німеччина, Франція, Бельгія, Італія, Іспанія, Польща, Фінляндія, Нідерланди, Швеція, Чехія, Данія та Туреччина.

Модель онлайн-арбітражу є бізнес-модель, в якій підприємець купує товари в одних продавців або постачальників за низькою ціною та продаж їх з націнкою.

Модель приват-лейбл (Private Label) є бізнес-модель, при якій товари створюються і просуваються під власною маркою або брендом.

На всіх маркетплейсах є можливість працювати як за моделлю онлайн-арбітраж, так і за моделлю Private Label, але зі свого боку, ми хочемо відзначити, що для старту краще підходить європейський ринок і модель онлайн арбітраж.

У цій статті Руслан Савінкін — провідний експерт у галузі торгівлі на Amazon та засновник навчально-консалтингової платформи Нi-ecom розповість про основні переваги онлайн арбітражу та пояснить, чому цей метод для новачків в електронній комерції краще ніж Private Label.

Основні переваги моделі онлайн-арбітраж

1. Мінімальні вкладення та низький ризик

Замість того, щоб створювати власний бренд та інвестувати значні кошти в розробку товарів та пакування, ви можете використовувати вже наявні продукти та бренди. Це дозволяє скоротити витрати на виробництво та маркетинг, а також зменшити фінансові ризики на старті власного бізнесу.

2. Швидкий запуск та масштабування

Ви можете вибрати з безлічі вже наявних продуктів, які вже мають попит на ринку, і почати продавати їх практично миттєво. Такий підхід дозволяє уникнути тривалого процесу розробки та виробництва власного товару. Більш того, після успішного запуску ви зможете масштабувати свій бізнес, додаючи нові продукти та збільшуючи обсяги продажу.

3. Зручність та доступність

Вам не потрібно турбуватися про логістику та зберігання товарів, оскільки Amazon бере на себе ці завдання. Вам достатньо знайти надійного постачальника, укласти з ним угоду та надіслати товари на склад Amazon. Решта — від обробки замовлень до доставлення — буде здійснюватися платформою. Це звільняє вас від безлічі рутинних завдань і дозволяє сфокусуватися на пошуку нових маржинальних товарів

4. Швидкий ROI (повернення інвестицій)

Оскільки не потрібно витрачати час та ресурси на розробку власного товару, процес отримання прибутку може бути значно прискорено. Ви можете швидко визначити прибуткові товари, закупити їх у постачальників та почати продавати, що дозволить вам повернути вкладені кошти за короткий термін.

5. Великий вибір товарів та ніш

Ви можете переглядати безліч пропозицій від різних постачальників та вибирати ті, які відповідають вашим критеріям. Це дає вам можливість швидко адаптуватися до ринку, що змінюється, і знаходити нові потенційно прибуткові товари.

6. Гнучкість та можливість масштабування

Легко додавати нові товари або видаляти непродуктивні, тестувати різні стратегії ціноутворення та маркетингу. Крім того, оскільки ви не пов’язані з виробництвом чи логістикою, ви можете легко масштабувати свій бізнес, збільшуючи обсяги продажу та розширюючи свою присутність на торговому майданчику.

7. Зниження ризиків

Оскільки ви працюєте з уже наявними товарами, у вас є доступ до даних про продаж та рейтинги, що дозволяє приймати більш обґрунтовані рішення. Ви також можете уникнути проблем, пов’язаних із патентними правами та розробкою нового товару, що зменшує ймовірність фінансових втрат.

Не варто дивитися у бік Private Label або онлайн арбітражу на Amazon як винятковий вибір. Обидва підходи мають свої переваги та недоліки, і вибір залежить від ваших цілей, досвіду та ресурсів. Онлайн арбітраж на Amazon може бути привабливим варіантом для тих, хто хоче швидко розпочати свій бізнес із низьким порогом входу та можливістю отримати швидкий ROI. Він також пропонує великий вибір товарів та ніш, гнучкість в управлінні та зниження ризиків.

Якщо ви хочете поринути у світ Амазона, стати ближче до першої у світі з капіталізації компанії, отримати більше інформації про торгівлю на європейському ринку за моделлю онлайн арбітраж, завітайте на безплатний вебінар Руслана Савінкіна — « Як заробити на європейському Amazon ». На вебінарі Руслан поділиться своїми знаннями, досвідом та робочими стратегіями успішних продажів.

При розгляді Private Label слід мати свідомість, розуміння ринку, ніші та менталітету цільової аудиторії. Також важливо поставити собі питання про цілі, місію та бачення розвитку власного бренду. Якщо відповіді на ці питання не зрозумілі, рекомендується почати з онлайн арбітражу, щоб уникнути фінансових ризиків та отримати досвід роботи з клієнтами та взаємодії з платформою Amazon.

Якщо у вас є власний бренд

Модель Private Label — це гарне рішення для тих, хто вже має власний бренд. У цьому випадку підприємець має повний контроль над продуктом та брендом. Він може створювати унікальні товари, встановлювати свою цінову політику, контролювати якість продукції та пакування, а також будувати довгострокові відносини із постачальниками. Приват-лейбл дозволяє підприємцю створювати свою унікальність на ринку та уникати прямої конкуренції з іншими брендами.

Однак, для успішного ведення бізнесу за моделлю Private Label необхідно провести дослідження ринку, вибрати правильну нішу, налагодити виробництво та логістику, а також забезпечити ефективне просування свого бренду та товарів. У нашій компанії Нi-ecom ви можете замовити глибокий аналіз вашого товару за конкурентами та обсягом ринку на Amazon в Європі. Ми також допоможемо вам пройти всі етапи від реєстрації облікового запису продавця, створення лістингів та описів продуктів, до складання маркетингової стратегії та розрахунку бюджетів на просування.

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