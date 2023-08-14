OnePlus випустила 45-ватну рідинно-охолоджувальну магнітну бездротову зарядку — Finance.ua

OnePlus випустила 45-ватну рідинно-охолоджувальну магнітну бездротову зарядку Сьогодні 05:10 — Технології&Авто

OnePlus випустила 45-ватну рідинно-охолоджувальну магнітну бездротову зарядку

OnePlus офіційно представила свою рідинно-охолоджувану магнітну бездротову зарядку.

Аксесуар інтегрує інноваційну систему рідинного охолодження, забезпечуючи в 50 разів більш високу ефективність конвективного тепловідведення в порівнянні з традиційним повітряним охолодженням. Це досягається за рахунок компонентів, таких як пластина для рідинного охолодження, датчик Холла, пластина TEC охолодження, термопровідна силіконова подушка та високоефективний насос для покращення ефективності охолодження.

Для розширеної сумісності з широким спектром пристроїв, включаючи телефони, ноутбуки, планшети та навіть Nintendo Switch, OnePlus пропонує окремий клейкий магнітний клейкий патч.

Цікавою особливістю охолоджувача OnePlus є його низький рівень шуму, що становить лише 24 дБ навіть за високої потужності. OnePlus запровадила потрійний конденсаційний захист.

Вага пристрою дорівнює 73 г, а товщина — 12 мм. Вартість OnePlus 45W Liquid-Cooled Magnetic Wireless Charging Cooler склала у Китаї 469 юанів ($65).

iLenta За матеріалами:

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