OnePlus презентувала флагманський смартфон із зарядкою до 100% за 19 хвилин — Finance.ua
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OnePlus презентувала флагманський смартфон із зарядкою до 100% за 19 хвилин

Технології&Авто
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OnePlus презентувала флагманський смартфон із зарядкою до 100% за 19 хвилин
OnePlus презентувала флагманський смартфон із зарядкою до 100% за 19 хвилин, Фото:OnePlus
Компанія OnePlus представила на ринку флагманських смартфонів 10T. Його головна фішка — 150-ватна зарядка. Від 0 до 100% смартфон заряджається всього за 19 хвилин.
Дизайн новинки схожий з OnePlus 10 Pro, але характеристики трішки скромніші, пише GSMArena.
Всередині стоїть Snapdragon 8+ Gen 1 з акумулятором місткістю 4800 мАг, 8/12/16 ГБ оперативної пам’яті на вибір і просунута система охолодження, яка дозволяє смартфону не перегріватися в процесі 150-ватної зарядки.
Фото:OnePlus
Фото:OnePlus
Дисплей представлено 6.7-дюймовим AMOLED’ОМ з роздільною здатністю 2412×1080 пікселів, адаптивною частотою оновлення до 120 Гц, підтримкою HDR10+ і яскравістю на рівні 950 ніт. Камери три: основний модуль на 50 МП (Sony IMX76), ультраширик на 8 Мп (119,9 градуа) і макро на 2 Мп. Роздільна здатність селф-датчика становить 16 Мп.
З інших особливостей: модуль NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, LTE, 5G. Сканер відбитків пальців вбудований в дисплей. Є й стереодинаміки.
Продажі в Європі почнуться в кінці серпня. Версія на 8+128 ГБ коштуватиме 699 євро (близько 26 400 грн), а на 16+256 ГБ — 799 євро (~30 100 грн).
За матеріалами:
УНІАН
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