OnePlus представить свої найдоступніші повністю бездротові навушники 1 серпня — Finance.ua

OnePlus представить свої найдоступніші повністю бездротові навушники 1 серпня Вчора 00:00 — Фондовий ринок

Компанія OnePlus назвала дату офіційної презентації нових бездротових навушників занурювального типу (TWS) — моделі Nord Buds CE. Очікується, що це буде найдешевший із пристроїв такої конструкції в продуктовому сімействі OnePlus.

У квітні цього року OnePlus анонсувала навушники Nord Buds, які стали найдоступнішим TWS-продуктом бренду. Ціна вкладишів, оснащених 12,4-мм динамічними титановими випромінювачами, контролером Bluetooth 5.2 і сенсорними майданчиками управління, становить близько $35/€35.

Модель Nord Buds CE, що готується, буде ще дешевшою. За чутками, новинка може коштувати приблизно $25. Офіційна презентація відбудеться 1 серпня.

Про технічні характеристики гаджета поки що відомо небагато. Опубліковані раніше зображення натякають на підтримку технології швидкого заряджання. Вкладиші мають конструкцію із досить довгою «ніжкою». За неофіційними даними, буде реалізовано підтримку Bluetooth 5.2, а також захист від вологи та пилу. Новинка надійде на ринок як мінімум у двох варіантах кольору — Moonlight White (білий) та Misty Grey (сірий).

Потрібно також додати, що 3 серпня компанія OnePlus намітила анонс флагманського смартфона OnePlus 10T. Апарат отримає процесор Snapdragon 8+ Gen 1, 6,7″ дисплей LTPO 2.0 E4 AMOLED з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц, 32-Мп фронтальну камеру та потрійну тильну камеру (50 + 16 + 2 Мп).

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