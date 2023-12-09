OnePlus представила новий смартфон — Finance.ua

OnePlus представила новий смартфон Сьогодні 04:23 — Технології&Авто

OnePlus представила новий смартфон, Фото: GSM Arena

Китайська OnePlus презентувала на спеціальній церемонії новий смартфон OnePlus 12 з нагоди 10-річчя роботи компанії.

Про це повідомляє GSM Arena

Пристрій має 17,3-сантиметровий LTPO-дисплей (використання дисплеїв у стилі LTPO дозволяє змінювати частоту оновлення екрана для збереження заряду батареї) із роздільною здатністю 1 440×3 168 пікселів та частотою оновлення екрана до 120 Гц.

Фото: GSM Arena

Смартфон має процесор Snapdragon 8 третього покоління та двоелементну батарею ємністю 5 400 міліампер, що є найбільшою на сьогодні серед пристроїв OnePlus.

Основа камера має 50 Мп.

OnePlus 12 поставляється в чорному, смарагдово-зеленому та білому кольорах.

Смартфон із 12 Гб оперативною пам’яттю та 256 Гб внутрішньою пам’яттю коштує ($607), 16 Гб/512 Гб ($677), 16 Гб/1 Тб ($748) та 24 Гб/1 Тб ($818).

Поки що пристрій був представлений для китайського ринку. Компанія ще не підтвердила офіційну дату запуску для решти світу.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.