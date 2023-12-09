OnePlus представила новий смартфон — Finance.ua

OnePlus представила новий смартфон
Китайська OnePlus презентувала на спеціальній церемонії новий смартфон OnePlus 12 з нагоди 10-річчя роботи компанії.
Про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій має 17,3-сантиметровий LTPO-дисплей (використання дисплеїв у стилі LTPO дозволяє змінювати частоту оновлення екрана для збереження заряду батареї) із роздільною здатністю 1 440×3 168 пікселів та частотою оновлення екрана до 120 Гц.
Смартфон має процесор Snapdragon 8 третього покоління та двоелементну батарею ємністю 5 400 міліампер, що є найбільшою на сьогодні серед пристроїв OnePlus.
Основа камера має 50 Мп.
OnePlus 12 поставляється в чорному, смарагдово-зеленому та білому кольорах.
Смартфон із 12 Гб оперативною пам’яттю та 256 Гб внутрішньою пам’яттю коштує ($607), 16 Гб/512 Гб ($677), 16 Гб/1 Тб ($748) та 24 Гб/1 Тб ($818).
Поки що пристрій був представлений для китайського ринку. Компанія ще не підтвердила офіційну дату запуску для решти світу.
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