OnePlus Pad отримав оновлення OxygenOS — Finance.ua

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OnePlus Pad отримав оновлення OxygenOS

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OnePlus Pad отримав оновлення OxygenOS
OnePlus Pad отримав оновлення OxygenOS
OnePlus ініціював розгортання оновлення OxygenOS 14.0.0.300 для OnePlus Pad в Індії. Це оновлення випускається поступово, починаючи з невеликого відсотка користувачів і поступово розширюючи до більшої кількості найближчими днями.
Особливості оновлення:
  • Виправлення системи безпеки Android від січня 2024 р.: оновлення містить останнє виправлення безпеки Android, спрямоване на покращення безпеки системи.
  • Покращення стабільності та продуктивності системи: покращено стабільність і продуктивність системи, спрямовані на більш плавну роботу користувача.
  • Подовжений термін служби батареї: оновлення містить коригування, які, як очікується, покращать час роботи батареї за певних умов.
  • Виправлення помилок: розв’язувати конкретну проблему, яка спричиняє збій деяких програм, і виправляє проблеми, пов’язані з програмою «Theme Store» і інструментом для редагування фотографій Eraser.
  • Видалена функція: функцію фонового потоку на розумній бічній панелі було видалено.
У OnePlus заявили, що це оновлення по повітрю (OTA) спочатку буде випущено для обмеженої кількості користувачів, а ширше розповсюдження планується найближчим часом. Компанія надаватиме постійну інформацію про хід розгортання на своєму форумі. Якщо ви ще не отримали сповіщення OTA, ви можете вручну перевірити його наявність, перейшовши до Налаштувань > Про пристрій > торкніться Оновлено > Перевірити наявність оновлень.
За матеріалами:
Portaltele
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