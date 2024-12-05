OnePlus 13 нарешті стане по-справжньому водонепроникним — Finance.ua

OnePlus 13 нарешті стане по-справжньому водонепроникним Сьогодні 02:45 — Фондовий ринок

Чим займається OnePlus останнім часом? Маловідомий Android-бренд за останні кілька років випустив вражаючі хіти, від флагманів до складаних пристроїв і навіть оновлення свого чудового планшета. Наступною великою справою компанії стане OnePlus 13, який вийде на ринок США та Канади в січні 2025 року.

Флагман 13-го покоління, який вийде на ринок на 11-му році існування OnePlus, буде представлений у трьох кольорах: Midnight Ocean (синій), Black Eclipse (чорний) та Arctic Dawn (білий). Синій варіант OnePlus 13 стане першим кроком бренду в дизайні веганської шкіри з мікроволокна. Android-бренди, такі як Motorola, вже спробували це зробити. (Принаймні, LG вибрала натуральну шкіру для G4, RIP)

Що ще важливіше, на відміну від своїх попередників, OnePlus 13 буде дійсно водонепроникним. Це перший пристрій OnePlus, який отримав рейтинг IP68 + IP69, що означає, що він стійкий до джакузі і може витримувати високі температури води та воду під тиском. OnePlus 12, випущений на початку 2024 року, мав клас захисту IP65. Експертиза показала, що він витримує більше, ніж початковий рейтинг, що дало підстави ботанікам педантично ставитися до водонепроникності OnePlus 12. Але цього разу це реальна справа.

OnePlus 13 вже доступний у Китаї, але чи будуть його технічні характеристики відповідати телефонам, що продаються в США та Канаді, поки неясно. OnePlus запустила свій флагман в Китаї в жовтні. Це один з перших у світі портативних комп’ютерів на базі Android з процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Він має 1 ТБ пам’яті і працює під управлінням OxygenOS 15, заснованої на Android 15. Максимальний обсяг оперативної пам’яті також було збільшено з 16 ГБ до 24 ГБ, з чим закордонні OEM-виробники гралися, щоб підвищити корисність штучного інтелекту в телефоні.

OnePlus не уточнила день, коли планує запустити OnePlus 13. Вона лише натякнула, що він буде доступний у всьому світі наступного місяця. Також є питання, чи з’явиться OnePlus 13R на інших ринках, як це сталося з OnePlus 12R, що вийшов на ринок цього року. Варіант «R» — це урізана версія шатрового флагмана за більш привабливою ціною.

Якщо OnePlus 13 дійсно збирається вийти на ринок з абсурдним обсягом пам’яті — ймовірно, це допоможе реалізувати обіцянки Qualcomm щодо штучного інтелекту — тоді я сподіваюся, що буде пропозиція для користувачів, які не хочуть викладати стільки готівки. Крім того, збільшення обсягу оперативної пам’яті не дуже сподобалося північноамериканській аудиторії OnePlus, принаймні, судячи з її частки на ринку, навіть якщо це одна з тих речей, які ентузіасти цінували в цьому бренді весь цей час.

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