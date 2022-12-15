Олександр Щур: як нам вдалося досягти успіху на валютному ринку. Секрети Укрексімбанку — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Олександр Щур: як нам вдалося досягти успіху на валютному ринку. Секрети Укрексімбанку Сьогодні 12:05 — Фондовий ринок

У 2020 році менеджмент Укрексімбанку поставив собі амбітну мету максимізувати ефективність у сегменті корпоративного банкінгу.

Укрексімбанк історично орієнтується на бізнес-клієнтів, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, більшість з яких — підприємства державного сектора.

Так, в Укрексімі розпочалася велика трансформація казначейського спрямування.

Очікування наших клієнтів були надвисокими, а рівень послуг, які вони звикли отримувати від корпоративних банків в Україні та світі, — це найвищий світовий стандарт.

Конкурентні переваги Укрексім знайшов у швидкості розрахунків за валютними операціями, індивідуальному ціноутворенні та наданні клієнтам доступу до високоякісної аналітики.

2 кроки до лідерства з операцій на валютному ринку України

Трансформація казначейського бізнесу Укрексімбанку стала можливою завдяки повному оновленню торгової інфраструктури та побудові потужного сейлз-деску.

Оновлена торгова інфраструктура

Головною внутрішньою зміною стала реструктуризація торгової інфраструктури. Укрексімбанк виявився першим в Україні, хто інтегрував систему посттрейдингу Deal Tracker As a Service від Refinitiv.

Крім того, ми впровадили систему управлінського обліку ефективності операцій, створили уніфіковану базу даних по всіх FX операціях клієнтів Банку та налагодили контакт із внутрішніми клієнтами банку.

Потужний сейлз-деск

Серед зовнішніх змін — створення проактивного сейлз-деску, розширення продуктового ряду, а також доступ до високоякісної аналітики фінансових ринків клієнтам банку.

Сотні форвард та своп угод

Вже влітку 2021 року Укрексімбанк запустив операції форвард та своп, і з того часу було укладено кілька сотень угод із десятками клієнтів як існуючих, так і щойно залучених.

Банк пропонує своїм клієнтам як валютні операції на спотовому ринку, так і деривативні інструменти, такі як форвард та своп.

Зміни в торгових системах дозволили команді сейлз-деску надавати клієнтам котирування в режимі он-лайн протягом усієї торгової сесії.

А завдяки впровадженню внутрішньої системи обліку валютних угод було значно скорочено час розрахунків з операцій з купівлі-продажу валюти.

Ще однією нашою перевагою стала можливість обслуговування клієнтів у широкому спектрі валютних пар.

Окрім традиційних для українського ринку доларів та євро, Укрексімбанк проводить операції з британським фунтом, польськими злотими, австралійськими та канадськими доларами, чеськими, шведськими, норвезькими, датськими кронами, угорськими форинтами, японськими єнами, китайськими юанями. Щоб обслуговувати такий потік, а тим більше значні обсяги, необхідно мати встановлені відносини з великою кількістю іноземних банків, які має Укрексімбанк.

12% ринку валютних операцій в Укрексімбанку

Сьогодні Укрексімбанк є лідером на валютному ринку України: з початку 2022 року частка ринку клієнтських операцій складає 12%.

Умовно кажучи, кожну восьму одиницю безготівкової іноземної валюти у межах банківської системи України купують чи продають клієнти нашого банку.

Крім того, обсяг операцій клієнтів на валютному ринку в 2021 році перевищив значення 2020 року більш ніж удвічі, а за підсумками 2022 року очікується приріст ще на 50%.

Зліт Forex-напряму в Ексімі — це швидкість, гнучке ціноутворення та аналітика.

Втім, на цьому банк не зупинятиметься. Щойно в Україні відбудеться нормалізація економічного життя та повернення до лібералізації валютного ринку, ми маємо намір запроваджувати нововведення, заплановані ще до повномасштабного вторгнення.

Насамперед це операції форвард без фізичного постачання та запуск нових електронних рішень для проведення операцій на валютному ринку.

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