Олександр Кацуба: «5 складових успішної інвестиційної політики: досвід Польщі для України» — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Олександр Кацуба: «5 складових успішної інвестиційної політики: досвід Польщі для України» Сьогодні 12:35 — Особисті фінанси

Олександр Кацуба: «5 складових успішної інвестиційної політики: досвід Польщі для України»

Ми з партнерами теж після початку повномасштабного вторгнення відкрили філію у Польщі з ініціативи наших співробітниць, які переїхали у цю країну, рятуючи своїх дітей від російських ракет. Саме та простота, з якою ми відкрили підприємство на доволі зарегульованому в Європейському Союзі фінансовому ринку, і надихнула мене написати цей матеріал. Такий саме позитивний досвід роботи в Польщі має багато наших підприємців.

За оцінками міністерки економіки України Юлії Свириденко, після завершення війни, щоб вийти на рівень з європейськими сусідами, Україна має залучати по 70 мільярдів євро на рік. Україні за всі роки незалежності вдалося залучити близько 50 мільярдів євро, або приблизно 1,2 тисячі євро на одного українця.

За той саме час — останні 30 років — Польща залучила майже трильйон євро іноземних інвестицій, або приблизно 25 тисяч євро на кожного поляка. Останні 10 років українці зробили значний внесок у цю феноменальну суму, і — особливо — після 24 лютого 2022 року. І все більше українських компаній дивляться на Польщу і як на альтернативний ринок, і як на точку входу на європейський ринок.

Як полякам вдалося досягти такого успіху? Тут є 4 ключові складові:

Інституційні реформи, які Польща провела на шляху до ЄС і НАТО. Це створило потужний фундамент. Якісна кваліфікована робоча сила. Доступ до ринку ЄС. Акцентована державна інвестиційна політика, зручні сервіси для інвестування і вміння центральної та регіональної влади працювати з інвесторами.

Перші три фактори я не бачу сенсу обговорювати, бо цим мають займатися профільні експерти. Крім того, Україна поступово здійснює гармонізацію зі стандартами ЄС і буде продовжувати цей шлях. А ось тому, як польська держава створює інфраструктуру для інвестування в дуже різних галузях економіки, нам варто повчитися. Бо для багатьох інвесторів — особливо тих, хто буде збиратися будувати в Україні промислове підприємство чи «заводити» велику мережу в ритейл — саме якість державного сервісу, допомога і НЕ створення перешкод буде вирішальним фактором.

Тож, якими недорогими, доволі простими та доступними інструментами можна значно підвищити інвестиційну привабливість України та її регіонів?

Залучення інвестицій є національним пріоритетом і розглядається як питання національної безпеки. Донедавна офіційно у Польщі існувало 14 вільних економічних зон, виключно в рамках яких підприємці могли отримати податкові пільги. У червні 2018 року було прийнято закон про підтримку іноземних інвестицій, який розширює межі зон до кордонів країни — з того часу вся Польща стала вільною економічною зоною. Підприємці можуть отримати підтримку держави на строк від 10 до 15 років залежно від розміру державної підтримки в регіоні: чим вищий рівень безробіття та менш розвинена інфраструктура — тим розмір державної допомоги вищий. Щоб скористатися державною підтримкою для бізнесу в Польщі, підприємець повинен виконати відповідні вимоги, як кількісні (мінімальна сума інвестицій залежить від рівня безробіття в регіоні), так і якісні (внесок в інфраструктуру регіону, співробітництво з кластерами, науково-технічними інститутами тощо). Якщо всі умови виконані, підприємець одержує від держави звільнення від сплати податку на прибуток, розраховане у відсотковому співвідношенні з власними витратами, та звільнення від податку на нерухомість. При цьому основною умовою використання державної допомоги є отримання дозволу на ведення бізнесу у Польщі. Необхідно врахувати, що податкове звільнення поширюється лише на зазначені у дозволі види діяльності. Мінімізація митного контролю. Наразі ми не можемо — як Польща — повністю прибрати фактор митного контролю через членство в Європейському Союзі. Але спрощення митних процедур значно спростить логістику для побудови виробничих ланцюгів, що стимулюватиме відкриття в Україні підприємств з виробництва комплектовання для різних галузей промисловості. Знижені податки для малого та середнього бізнесу в перші роки роботи підприємств. У 2019 році до польської до «Закону про податок на прибуток» було внесено суттєві зміни щодо розміру ставок податку, що значною мірою вплинуло на малий та середній бізнес: 19% — загальний податок на прибуток; 9% — пільгова ставка податку на прибуток для платників податків, чий дохід у податковому році не перевищував суми злотих, еквівалентної 1 200 000 євро. За даними Міністерства фінансів Польщі, майже 2 млн платників податків країни звільнено від сплати податку з доходів фізичних осіб. Це молоді люди до 26 років, які працюють за трудовим чи цивільноправовим договором. Зниження ставки податку на прибуток використовується у Польщі для компаній, пов’язаних з інноваційними технологіями. Якісна законодавча база у сфері інвестицій, гармонізована з нормами Європейського Союзу. Контроль над вкладеннями громадян з інших країн в Польщу регулюється та контролюється Кодексом комерційних компаній, Законами «Про контроль над інвестиціями», «Про інвестиційні фонди», «Про іноземні інвестиції», «Про придбання нерухомого майна іноземцями». Якісний інвестиційний сервіс на національному та регіональному рівнях. Іноземні інвестори можуть отримати допомогу у Польському агентстві інформації та іноземних інвестицій. Урядова установа спеціально створена для сприяння збільшенню припливу прямих інвестицій та всіляко сприяє інвесторам. Вона проводить для підприємців-початківців та бізнесменів у Польщі необхідні процедури, пов’язані з інвестуванням, забезпечує допуск до інформації, допомагає у пошуку партнерів, постачальників, отриманні пільг. При зверненні до цього агентства, там завжди допоможуть інвесторам-початківцям, які бажають вкласти кошти в економіку Польщі. Сюди відносять: вибір інвестиційного майданчика; вибір організаційно-правової форми компанії чи фонду та особливості реєстрації; розроблення концепції інвестпроєкту; інформацію про актуальні інвестиційні пропозиції, стимули та пільги; пошук партнерів; відвідування країни; полегшення контактів з органами влади.

Підсумком ефективної державної політики є те, що 96% іноземних інвесторів виявляють бажання інвестувати в Польщу знову і 88% опитаних компаній мають намір збільшити або зберегти той самий рівень видатків на інвестиції в Польщі. Темп реінвестування в Польщу є одним із найвищих у ЄС. І саме це дозволяє полякам стабільно збільшувати частку своєї економіки у ЄС і поступово самим стати інвестором в економіку сусідів по Європейському Союзу. Наприклад, щорічні інвестиції поляків в німецьку економіку вже перевищили 2 мільярди євро.

Чи може Україна наслідувати цей досвід? Так, безумовно може. Щоб досягти урядових планів з залучення інвестицій після війни, ми просто мусимо це зробити. Та для цього потрібні чіткі дії уряду, сформована інвестиційна політика та бажання бачити в бізнесі партнера у розвитку держави, а не виключно платника податків.

Alphagas За матеріалами:

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