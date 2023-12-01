OKX запускає «Свято вигоди» із призами на суму $700 000 — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ OKX запускає «Свято вигоди» із призами на суму $700 000 Сьогодні 12:09 — Криптовалюта

OKX запускає «Свято вигоди» із призами на суму $700 000

Нассау, Багамські острови, 29 листопада 2023 року — OKX, провідна технологічна компанія у сфері Web3 та міжнародна криптовалютна біржа, оголосила про майбутню — OKX, провідна технологічна компанія у сфері Web3 та міжнародна криптовалютна біржа, оголосила про майбутню кампанію «Свято вигоди» , у рамках якої користувачі зможуть виграти $700 000 у призах, включаючи новий суперкар вартістю до 200 000 USDT. «Свято вигоди» триватиме до 31 грудня. Воно приурочене до святкового сезону та призначене як для нових, так і для існуючих користувачів OKX. Кампанія включає наступні акції та розіграші*:

• Свято вигоди з копітрейдінгом: з 16:00 UTC 20 листопада до 15:59 UTC 31 грудня найуспішніші копітрейдери та лід-трейдери на платформі копітрейдингу OKX розділять призи вартістю до 128 000 USDT.

Копітрейдинг OKX— це платформа, на якій можна копіювати та автоматично виконувати стратегії просунутих трейдерів у реальному часі на спотовому та безстроковому ринках.

• Сигнальна торгівля: з 00:00 UTC 29 листопада до 23:59 UTC 31 грудня перші 2000 користувачів, які підпишуться на сигнали на маркетплейсі сигналів OKX зможуть повернути до 10 USDT від комісії за передплату.

Запущений 7 листопада маркетплейс сигналів об'єднує постачальників сигналів і трейдерів, а також надає автоматичні стратегії на основі технічного аналізу (так званих сигналів), які допомагають приймати рішення про купівлю або продаж криптовалюти.

• Святковий розіграш OKX: з 00:00 UTC 1 грудня до 23:59 UTC 31 грудня користувачі зможуть отримати тикет за кожні 25 000 USDT в обсязі торгів криптовалютою. Кожен тикет буде поміщений у Подарунковий бокс із призом. Власники тикету зможуть поборотися за призи на суму до 490 000 USDT у BTC, ETH та інших монетах. Крім того, якщо в період кампанії загальний обсяг торгів всіх учасників «Святкового розіграшу OKX» досягне 2,5 мільярда USDT, то один щасливчик зможе виграти суперкар вартістю до 200 000 USDT.

Більше того, перші 1000 користувачів, які зареєструються та досягнуть обсягу торгів криптовалютами на OKX від 25 000 USDT протягом періоду кампанії, отримають 5 USDT.

У світлі майбутньої кампанії директор OKX з маркетингу Хайдер Рафік заявив: «Ми вирішили провести кампанію OKX „Свято вигоди“, щоб відзначити святковий сезон та залучити нових трейдерів, а також винагородити нашу спільноту та користувачів за їхню підтримку, яку вони надавали протягом усього року. Завдання OKX — надавати інноваційні продукти та зручний процес торгівлі, і ця кампанія ще раз наголошує на нашому прагненні принести користь спільноті».

Дізнатися більше про кампанію OKX «Свято вигоди» можна за посиланням

*Примітка: OKX залишає за собою право трактувати та змінювати правила кампанії у будь-який час без попереднього повідомлення, включаючи скасування, продовження або припинення цієї кампанії, зміну умов участі у кампанії та коригування правил кампанії та нагород.

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