OKX запускає «Свято вигоди» із призами на суму $700 000 — Finance.ua

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OKX запускає «Свято вигоди» із призами на суму $700 000
Нассау, Багамські острови, 29 листопада 2023 року — OKX, провідна технологічна компанія у сфері Web3 та міжнародна криптовалютна біржа, оголосила про майбутню кампанію «Свято вигоди», у рамках якої користувачі зможуть виграти $700 000 у призах, включаючи новий суперкар вартістю до 200 000 USDT. «Свято вигоди» триватиме до 31 грудня. Воно приурочене до святкового сезону та призначене як для нових, так і для існуючих користувачів OKX. Кампанія включає наступні акції та розіграші*:
• Свято вигоди з копітрейдінгом: з 16:00 UTC 20 листопада до 15:59 UTC 31 грудня найуспішніші копітрейдери та лід-трейдери на платформі копітрейдингу OKX розділять призи вартістю до 128 000 USDT.
- Копітрейдинг OKX— це платформа, на якій можна копіювати та автоматично виконувати стратегії просунутих трейдерів у реальному часі на спотовому та безстроковому ринках.
• Сигнальна торгівля: з 00:00 UTC 29 листопада до 23:59 UTC 31 грудня перші 2000 користувачів, які підпишуться на сигнали на маркетплейсі сигналів OKX зможуть повернути до 10 USDT від комісії за передплату.
- Запущений 7 листопада маркетплейс сигналів об'єднує постачальників сигналів і трейдерів, а також надає автоматичні стратегії на основі технічного аналізу (так званих сигналів), які допомагають приймати рішення про купівлю або продаж криптовалюти.
• Святковий розіграш OKX: з 00:00 UTC 1 грудня до 23:59 UTC 31 грудня користувачі зможуть отримати тикет за кожні 25 000 USDT в обсязі торгів криптовалютою. Кожен тикет буде поміщений у Подарунковий бокс із призом. Власники тикету зможуть поборотися за призи на суму до 490 000 USDT у BTC, ETH та інших монетах. Крім того, якщо в період кампанії загальний обсяг торгів всіх учасників «Святкового розіграшу OKX» досягне 2,5 мільярда USDT, то один щасливчик зможе виграти суперкар вартістю до 200 000 USDT.
- Більше того, перші 1000 користувачів, які зареєструються та досягнуть обсягу торгів криптовалютами на OKX від 25 000 USDT протягом періоду кампанії, отримають 5 USDT.
У світлі майбутньої кампанії директор OKX з маркетингу Хайдер Рафік заявив: «Ми вирішили провести кампанію OKX „Свято вигоди“, щоб відзначити святковий сезон та залучити нових трейдерів, а також винагородити нашу спільноту та користувачів за їхню підтримку, яку вони надавали протягом усього року. Завдання OKX — надавати інноваційні продукти та зручний процес торгівлі, і ця кампанія ще раз наголошує на нашому прагненні принести користь спільноті».
Дізнатися більше про кампанію OKX «Свято вигоди» можна за посиланням.
*Примітка: OKX залишає за собою право трактувати та змінювати правила кампанії у будь-який час без попереднього повідомлення, включаючи скасування, продовження або припинення цієї кампанії, зміну умов участі у кампанії та коригування правил кампанії та нагород.
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