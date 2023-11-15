Окупанти пошкодили газопровід у Харківській області — Finance.ua
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Окупанти пошкодили газопровід у Харківській області

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Внаслідок російського обстрілу у Харківській області пошкоджено газопровід середнього тиску. Понад 300 жителів залишилися без газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства енергетики України.
«У Харківській області обстрілом пошкоджено газопровід середнього тиску. Без газу залишалися понад 300 споживачів», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі більшість споживачів уже з блакитним паливом.
Водночас газовики повернули газ у населений пункт, який через бойові дії з липня цього року залишався без блакитного палива.
російські окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення. Восени минулого року українські військові звільнили майже всю територію Харківської області. Проте після деокупації росіяни щоденно обстрілюють Харківську область.
Нещодавно окупанти з РСЗВ «Ураган» обстріляли Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув чоловік.
Також російська армія скинула вибухівку на автомобіль поліції у Харківській області, коли правоохоронці їхали затримувати колаборантів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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