Окупанти пошкодили газопровід у Харківській області — Finance.ua

Окупанти пошкодили газопровід у Харківській області Вчора 13:12

Внаслідок російського обстрілу у Харківській області пошкоджено газопровід середнього тиску. Понад 300 жителів залишилися без газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства енергетики України.

«У Харківській області обстрілом пошкоджено газопровід середнього тиску. Без газу залишалися понад 300 споживачів», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі більшість споживачів уже з блакитним паливом.

Водночас газовики повернули газ у населений пункт, який через бойові дії з липня цього року залишався без блакитного палива.

російські окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення. Восени минулого року українські військові звільнили майже всю територію Харківської області. Проте після деокупації росіяни щоденно обстрілюють Харківську область.

Нещодавно окупанти з РСЗВ «Ураган» обстріляли Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Також російська армія скинула вибухівку на автомобіль поліції у Харківській області, коли правоохоронці їхали затримувати колаборантів.

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