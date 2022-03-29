Окупанти навмисне знищують нафтобази, щоб зупинити посівну — Finance.ua

Окупанти навмисне знищують нафтобази, щоб зупинити посівну

Вчора 20:21 — Аграрний ринок

Окупанти завдають ракетих ударів по нафтобазах: знищено дві нафтобази у Рівненській області, а також у Волинській області та Львові. Такі дії спрямовані на зрив посівної, доставки гуманітарних вантажів, позбавлення палива для військової та цивільної техніки

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

«Завдання ворога — нас знерухомити та посіяти паніку. Але ми точно не зламаємося! На Рівненщині відпрацьовані альтернативні шляхи подачі палива в регіон. Змінився механізм логістики, сільгоспвиробники зробили запаси, тому посівній кампанії нічого не загрожує. Паливо-мастильні матеріали в області розосереджені», — зазначив Віталій Коваль. Нагадаємо, у результаті ракетного удару нафтобаза у Рівненському районі зруйнована повністю.

Роботи із ліквідації полум’я і пожежі тривають. На місці продовжують працювати 52 рятувальники, 16 одиниць техніки, залучили 2 пожежних потяги з водою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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