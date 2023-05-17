Окупанти намагаються вивезти з Криму вкрадене зерно — Finance.ua

Окупанти намагаються вивезти з Криму вкрадене зерно Сьогодні 15:34

Російські окупанти у тимчасово окупованому Криму намагаються вивезти викрадене зерно до своїх портів.

Ворог завантажує зерно на підсанкційне сирійське судно «Souria». Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив вчора в оперативній інформації щодо російського вторгнення.

«Російські окупанти продовжують грабувати населення України, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян. Так, у місті Феодосія, у тимчасово окупованому Криму, так звана російська окупаційна „влада“ намагається вивезти викрадене зерно до своїх портів», — йдеться у повідомленні.

У вересні 2022 року суд наклав арешти на 6 морських суден, які заходили в закриті порти і термінали Кримського півострова. Вони брали участь у перевезенні викраденого окупантами українського зерна та були знаряддям вчинення злочинів.

Упродовж першого року повномасштабної війни проти України ворог здійснював експорт зерна, вкраденого на тимчасово захоплених українських територіях. Перевезення зерна з окупованих у 2022 році територій до Криму підтверджували і російські пропагандисти.

УНІАН За матеріалами:

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