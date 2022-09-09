Окуляри доповненої реальності використовуватимуть для військових навчань в США — Finance.ua

Окуляри доповненої реальності використовуватимуть для військових навчань в США Вчора 02:45 — Технології&Авто

Окуляри доповненої реальності використовуватимуть для військових навчань в США

Армія США отримала 5000 AR-гарнітур — окуляри доповненої реальності планують використовувати для військових навчань.

Як стало відомо, це перша партія AR-окулярів, яку отримали військові США. Гарнітура, створена компанією Microsoft, використовує доповнену реальність та штучний інтелект на базі хмарних сервісів Microsoft Azure, щоб створити реалістичне середовище навчання солдатів у змішаній реальності.

Як розповів помічник міністра оборони США Дуглас Буш, загальна вартість AR-обладнання становить $ 373 мільйонів, для навчання військових планують придбати ще 115 000 окулярів доповненої реальності. Втім, перед збільшенням обсягів закупівель, у Міністерстві оборони США планують достеменно перевірити ефективність першої партії.

Нагадаємо, окрім корпорації Microsoft, виготовленням окулярів доповненої реальності займається й компанія Google, втім наразі перша AR-гарнітура знаходиться на етапі тестування. На відмінну від AR-пристоїв Microsoft, Google не використовуватиме власні окуляри у військових цілях — за словами розробників гарнітура від Google націлена на її використання користувачами у повсякденному житті.

noworries За матеріалами:

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