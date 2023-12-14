Оголошено вартість нового Lexus GX 2024. Він дорожчий за новий Land Cruiser Prado 250 (фото) — Finance.ua
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Оголошено вартість нового Lexus GX 2024. Він дорожчий за новий Land Cruiser Prado 250 (фото)

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Оголошено вартість нового Lexus GX 2024. Він дорожчий за новий Land Cruiser Prado 250 (фото)
Оголошено вартість нового Lexus GX 2024. Він дорожчий за новий Land Cruiser Prado 250 (фото)
У США оголосили ціни на новий позашляховик Lexus GX 2024. Базову модель 2024 Lexus GX 550 Premium оцінили в 64 250 доларів з урахуванням доставки до дилера. Версія Lexus GX 550 Premium+ уже помітно дорожча — 69 250 доларів, але і опцій у неї більше.
Таким чином, новий Lexus GX виявився на 10 тисяч доларів дорожчим за свого «брата» Land Cruiser Prado 250 (у США ця модель називається Land Cruiser): і хоча Toyota поки не оголосила вартість Land Cruiser, але раніше повідомлялось, що ціни стартуватимуть із позначки приблизно 55 тисяч доларів.
Вартість решти версій Lexus GX 2024:
  • Lexus GX 550 Overtrail — 69 250 доларів;
  • Lexus GX 550 Overtrail+ - 77 250 доларів;
  • Lexus GX 550 Luxury — 77 250 доларів;
  • Lexus GX 550 Luxury+ - 81 250 доларів.
За матеріалами:
mmr.ua
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