Оголошено про випуск намету з ліжком для Tesla Cybertruck (фото) — Finance.ua

Оголошено про випуск намету з ліжком для Tesla Cybertruck (фото)
Для електропікапа Tesla Cybertruck випускатимуть надбудову на кузов, яка дозволяє оснастити машину розкладним наметом на даху та спальним місцем. Ціна надбудови — від 1500 доларів.
Про це повідомила компанія Cybertruck Co.
Також розроблена рама, яка служить основою для різних варіацій надбудов. Вона може мати непрозорі стеки з алюмінію та сталі або полікарбонатні вікна. У наметі міститься спальний матрац розміром 1219×2235 мм. Маса надбудови не перевищує 150 кг.
Cybertruck Co співпрацює з Baja Designs для освітлення. Пропонуються різні варіанти ліхтарів, включаючи 40-дюймову світлову балку. Лише за освітлення можна доплатити до 3500 доларів.
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