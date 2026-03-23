0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

52
Український ринок фінансових технологій, платежів та e-commerce визначив своїх лідерів. Завершилося голосування ювілейної, десятої премії PSM Awards 2025— і ми раді оголосити компанії та експертів, які цього року отримали визнання професійної спільноти та користувачів
Ювілейна премія PSM Awards 2025 стала особливою подією для української FinTech-індустрії. Вже десятий рік PaySpace Magazine відзначає компанії, технології та експертів, які формують майбутнє фінансових сервісів, платежів і електронної комерції.
За ці роки премія перетворилася на один із найавторитетніших галузевих рейтингів. У ній беруть участь банки, платіжні провайдери, фінтех-компанії, технологічні платформи та стартапи, які створюють інноваційні рішення для бізнесу та користувачів.
Переможців PSM Awards традиційно визначають за результатами відкритого онлайн-голосування, оцінок експертного журі та редакції. Цьогоріч премія зібрала десятки компаній-номінантів і тисячі голосів від представників ринку та користувачів фінансових сервісів.
Цьогоріч, з нагоди ювілею премії, також представлена спеціальна номінація FinTech Х: Легенди індустрії. Це почесна позаконкурсна відзнака — спеціальна ювілейна нагорода редакції. У цій номінації ми відзначаємо тих, хто стояв біля витоків українського фінтеху та зробив внесок, без якого галузь не була б такою, якою є сьогодні.
Сьогодні ми з радістю оголошуємо переможців ювілейної премії PSM Awards 2025:

Найкраще рішення для прийому платежів офлайн

1 місце — ПриватБанк
2 місце — АТ «ОЩАДБАНК»
3 місце — monobank

Найкраще Fintech-рішення для благодійності

1 місце — ПриватБанк
2 місце — monobank
3 місце — Державне підприємство «Інормаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України»

Найкращий банк для ФОП

1 місце — ПриватБанк
2 місце — ПУМБ
3 місце — monobank

Найкраща програма лояльності

1 місце — Moneyveo
2 місце — monobank
3 місце — ПриватБанк Привіт

Найкращий маркетплейс

1 місце — Prom
2 місце — OLX
3 місце — Міністерство цифрової трансформації України

Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів

1 місце — ПриватБанк PrivatMoney.
2 місце — Райффайзен Банк.
3 місце — TransferGO.

Експерт року у FinTech

1 місце — Сергій Сінченко.
2 місце — Серій Макаренко.
3 місце — Олексій Рубан.

Найкращий кредитний продукт для бізнесу

1 місце — ПУМБ
2 місце — ПриватБанк
3 місце — àбанк

Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб

1 місце — ПриватБанк Картка Універсальна
2 місце — monobank
3 місце — àбанк

Найкращий FinTech стартап

1 місце — WEAGRO
2 місце — FlexiPay
3 місце — Ponova by OTP Bank

Найкращий TechFin-проєкт

1 місце — PayForce
2 місце — EasyPay
3 місце — PEHOME СМАРТ

Найкращий банк-еквайр

1 місце — ПриватБанк
2 місце — àbank
3 місце — ПУМБ

Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів

1 місце — ПриватБанк
2 місце — PSP Platon
3 місце — iPay.ua

Найкращий процесинг

1 місце — ПриватБанк
2 місце — UPC
3 місце — ПУМБ

Найкращий сервіс для онлайн-платежів

1 місце — Portmone
2 місце — iPay.ua
3 місце — EasyPay

Найкращий сервіс для мікрокредитування

1 місце — Moneyveo
2 місце — MyCredit
3 місце — Credit7

Найкращий цифровий банк

1 місце — monobank | Universal Bank
2 місце — ПриватБанк Приват24
3 місце — àbank

Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках

1 місце — ПриватБанк
2 місце — monobank | Universal Bank
3 місце — ПУМБ

Найкраще SaaS-рішення у Fintech

1 місце — Цифрові сервіси для бізнесу «Вчасно»
2 місце — ProFIX Group
3 місце — UPC

Найкращий КСВ-проєкт

1 місце — moneyveo
2 місце — Райффайзен Банк
3 місце — Інклюзивна програма Моя Безбарʼєрність

Найкращий інфраструктурний провайдер

1 місце — Київстар
2 місце — Цифрові сервіси для бізнесу «Вчасно»
3 місце — Датацентр «ПАРКОВИЙ»

Найкращий проєкт з кібербезпеки у Fintech

1 місце — Райффайзен Банк
2 місце — Асоціація ЄМА
3 місце — Державне підприємство «Інормаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України»

Найкраща колаборація у FinTech

1 місце — NovaPay
2 місце — ПриватБанк
3 місце — Картки лояльності Sense Bank та інтеграція з DeepLoyalty
Вітаємо переможців PSM Awards 2025 та дякуємо всім компаніям і експертам, які взяли участь у премії. Ваші інновації, технології та ідеї продовжують змінювати фінансовий ринок України, роблячи його більш сучасним, доступним і ефективним.
Дякуємо також усім користувачам та представникам індустрії, які долучилися до голосування та підтримали своїх фаворитів.
Ювілейна PSM Awards вкотре підтвердила: український FinTech активно розвивається, створює нові рішення та формує майбутнє глобальних фінансових технологій.
За підтримки:
  • ЄМА;
  • Асоціації українських банків;
  • European Business Association.
Інформаційні партнери:
  • Об’єднані;
  • Мінфін;
  • Finance.ua;
  • Rozetka Pay.
Довідково: перший захід відбувся у 2016 році. Відтоді PSM Awards проходить щороку, визначаючи найкращі компанії та експертів на ринку фінансових технологій України.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems