Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
Український ринок фінансових технологій, платежів та e-commerce визначив своїх лідерів. Завершилося голосування ювілейної, десятої премії PSM Awards 2025— і ми раді оголосити компанії та експертів, які цього року отримали визнання професійної спільноти та користувачів
Ювілейна премія PSM Awards 2025 стала особливою подією для української FinTech-індустрії. Вже десятий рік PaySpace Magazine відзначає компанії, технології та експертів, які формують майбутнє фінансових сервісів, платежів і електронної комерції.
За ці роки премія перетворилася на один із найавторитетніших галузевих рейтингів. У ній беруть участь банки, платіжні провайдери, фінтех-компанії, технологічні платформи та стартапи, які створюють інноваційні рішення для бізнесу та користувачів.
Переможців PSM Awards традиційно визначають за результатами відкритого онлайн-голосування, оцінок експертного журі та редакції. Цьогоріч премія зібрала десятки компаній-номінантів і тисячі голосів від представників ринку та користувачів фінансових сервісів.
Цьогоріч, з нагоди ювілею премії, також представлена спеціальна номінація FinTech Х: Легенди індустрії. Це почесна позаконкурсна відзнака — спеціальна ювілейна нагорода редакції. У цій номінації ми відзначаємо тих, хто стояв біля витоків українського фінтеху та зробив внесок, без якого галузь не була б такою, якою є сьогодні.
Сьогодні ми з радістю оголошуємо переможців ювілейної премії PSM Awards 2025:
Найкраще рішення для прийому платежів офлайн
1 місце — ПриватБанк
2 місце — АТ «ОЩАДБАНК»
3 місце — monobank
Найкраще Fintech-рішення для благодійності
1 місце — ПриватБанк
2 місце — monobank
3 місце — Державне підприємство «Інормаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України»
Найкращий банк для ФОП
1 місце — ПриватБанк
2 місце — ПУМБ
3 місце — monobank
Найкраща програма лояльності
1 місце — Moneyveo
2 місце — monobank
3 місце — ПриватБанк Привіт
Найкращий маркетплейс
1 місце — Prom
2 місце — OLX
3 місце — Міністерство цифрової трансформації України
Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів
1 місце — ПриватБанк PrivatMoney.
2 місце — Райффайзен Банк.
3 місце — TransferGO.
Експерт року у FinTech
1 місце — Сергій Сінченко.
2 місце — Серій Макаренко.
3 місце — Олексій Рубан.
Найкращий кредитний продукт для бізнесу
1 місце — ПУМБ
2 місце — ПриватБанк
3 місце — àбанк
Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб
1 місце — ПриватБанк Картка Універсальна
2 місце — monobank
3 місце — àбанк
Найкращий FinTech стартап
1 місце — WEAGRO
2 місце — FlexiPay
3 місце — Ponova by OTP Bank
Найкращий TechFin-проєкт
1 місце — PayForce
2 місце — EasyPay
3 місце — PEHOME СМАРТ
Найкращий банк-еквайр
1 місце — ПриватБанк
2 місце — àbank
3 місце — ПУМБ
Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів
1 місце — ПриватБанк
2 місце — PSP Platon
3 місце — iPay.ua
Найкращий процесинг
1 місце — ПриватБанк
2 місце — UPC
3 місце — ПУМБ
Найкращий сервіс для онлайн-платежів
1 місце — Portmone
2 місце — iPay.ua
3 місце — EasyPay
Найкращий сервіс для мікрокредитування
1 місце — Moneyveo
2 місце — MyCredit
3 місце — Credit7
Найкращий цифровий банк
1 місце — monobank | Universal Bank
2 місце — ПриватБанк Приват24
3 місце — àbank
Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках
1 місце — ПриватБанк
2 місце — monobank | Universal Bank
3 місце — ПУМБ
Найкраще SaaS-рішення у Fintech
1 місце — Цифрові сервіси для бізнесу «Вчасно»
2 місце — ProFIX Group
3 місце — UPC
Найкращий КСВ-проєкт
1 місце — moneyveo
2 місце — Райффайзен Банк
3 місце — Інклюзивна програма Моя Безбарʼєрність
Найкращий інфраструктурний провайдер
1 місце — Київстар
2 місце — Цифрові сервіси для бізнесу «Вчасно»
3 місце — Датацентр «ПАРКОВИЙ»
Найкращий проєкт з кібербезпеки у Fintech
1 місце — Райффайзен Банк
2 місце — Асоціація ЄМА
3 місце — Державне підприємство «Інормаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України»
Найкраща колаборація у FinTech
1 місце — NovaPay
2 місце — ПриватБанк
3 місце — Картки лояльності Sense Bank та інтеграція з DeepLoyalty
Вітаємо переможців PSM Awards 2025 та дякуємо всім компаніям і експертам, які взяли участь у премії. Ваші інновації, технології та ідеї продовжують змінювати фінансовий ринок України, роблячи його більш сучасним, доступним і ефективним.
Дякуємо також усім користувачам та представникам індустрії, які долучилися до голосування та підтримали своїх фаворитів.
Ювілейна PSM Awards вкотре підтвердила: український FinTech активно розвивається, створює нові рішення та формує майбутнє глобальних фінансових технологій.
За підтримки:
- ЄМА;
- Асоціації українських банків;
- European Business Association.
Інформаційні партнери:
- Об’єднані;
- Мінфін;
- Finance.ua;
- Rozetka Pay.
Довідково: перший захід відбувся у 2016 році. Відтоді PSM Awards проходить щороку, визначаючи найкращі компанії та експертів на ринку фінансових технологій України.
Також за темою
Як змінилась погодинна оплата праці в країнах Євросоюзу (інфографіка)
Яку допомогу США продовжують надавати Україні
У Києві завершується опалювальний сезон
Українці несуть гроші в банки: скільки тримають у гривні та у валюті
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
БЕБ викрило в Чернівцях масштабну фабрику з мільярдними тіньовими доходами (фото, деталі)