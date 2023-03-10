Оголошено ціни на Samsung Galaxy A54 і A34 для Європи — Finance.ua

Оголошено ціни на Samsung Galaxy A54 і A34 для Європи Сьогодні 05:59 — Фондовий ринок

За чутками, незабаром Samsung представить нові пристрої серії Galaxy A. Недавні обговорення дають зрозуміти, що Galaxy A54 5G і Galaxy A34 5G дебютують 15 березня.

Напередодні передбачуваного запуску в Інтернет просочилися ціни на обидва ці пристрої. Tipster SnoopyTech написав у Twitter, що початкова ціна Samsung Galaxy A34 5G становитиме 419 євро. Це буде ціна варіанта з пам’яттю на 128 ГБ. З іншого боку, Galaxy A54 5G коштуватиме 519 євро за ту ж модель накопичувача.

Окрім цих двох моделей, доповідач також повідомив, що Galaxy A14, який уже доступний у багатьох регіонах, коштуватиме 219 євро після запуску в Європі.

Очікується, що майбутній смартфон Samsung Galaxy A54 5G матиме 6,4-дюймовий sAMOLED Full HD-дисплей з роздільною здатністю 2340×1080p і 120 Гц для більш плавної прокрутки та ігрового процесу. Ймовірно, він буде оснащений процесором Exynos 1380 від Samsung у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та можливістю зберігання до 256 ГБ.

Пристрій, ймовірно, буде оснащено потрійною камерою на задній панелі, що складається з основного датчика на 48 МП, надширококутного об’єктива на 8 МП і об’єктива для макрозйомки/боке на 5 МП. Він також матиме 13-мегапіксельну фронтальну камеру для селфі та відеодзвінків.

Очікується, що Samsung Galaxy A34 5G отримає акумулятор ємністю 5000 мАг, який підтримує швидку зарядку потужністю 25 Вт, працюватиме на програмному забезпеченні OneUI 5.0 на базі Android 13 і матиме рейтинг захисту від пилу та води IP67. Він також включатиме бічний сканер відбитків пальців, підтримку двох SIM-карт, NFC, OTG і 3,5-мм роз’єм для навушників.

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