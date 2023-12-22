Оголошені переможці проєкту підтримки бізнесу «Плекаємо своє» — Finance.ua

Оголошені переможці проєкту підтримки бізнесу «Плекаємо своє» Сьогодні 12:10

Оголошені переможці проєкту підтримки бізнесу «Плекаємо своє»

У Києві 21 грудня відбулася церемонія нагородження переможців проєкту підтримки бізнесу в Україні «Плекаємо своє» . Організатори проєкту: фінансовий сайт «Мінфін», UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard. Переможцями стали чотири компанії, які отримають гранти по 250 000 грн.

Finance.ua є інформаційним партнером проєкту, а головний редактор Петро Таранюк входив до складу журі.

Проєкт покликаний підтримати українських підприємців, які продовжують працювати в надскладних умовах розв’язаної росією війни. Попри все, вони і далі створюють нові робочі місця, сплачують податки та забезпечують українців соціально важливими товарами чи послугами. Тим самим наближаючи перемогу України.

«Підтримка сьогодні - це безцінний ресурс для перемоги. Українські підприємці готові долати всі виклики, нести величезну відповідальність перед своїми родинами, колегами та країною. Проєкт „Плекаємо своє“ дає представникам малого та середнього бізнесу можливість отримати фінансову підтримку для розвитку своєї справи. Наша з партнерами ініціатива — ваша опора у втіленні ідей та внеску у відбудову країни. Будьте сміливими, і ви обов’язково досягнете своєї мети» — Андрій КАШПЕРУК, заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Як обирали переможців

Загалом для участі у проєкті подали заявки 340 компаній протягом 11 вересня — 27 листопада 2023 року. Учасники були з різних регіонів України та охоплювали чимало напрямів діяльності: промисловість, медична сфера, сільське господарство, виробництво та продаж продуктів харчування тощо.

У проєкті було визначено чотири категорії для переможців:

Реальний економічний тил, до якої увійшли підприємства, які спеціалізуються на створенні товарів та послуг, важливих в умовах війни. Тобто таких, що допомагають ЗСУ, ветеранам та/або людям, які постраждали внаслідок військових дій. Такі підприємства виготовляють продукцію першої необхідності, спеціальне харчування, одяг тощо.

Підтримка для розвитку — в цій категорії опинилися ті, хто змушений був релокуватися через війну або ж потребує фінансової підтримки для релокації/масштабування бізнесу, щоб надалі працювати в Україні.

Ветеранська сила — це категорія, в яку потрапили або підприємства, засновані ветеранами, або ті, де офіційно працюють ветерани російсько-української війни чи АТО.

Бонусна категорія — до неї увійшли 37 компаній, які журі відібрали за одним чи кількома критеріями:

​Підприємство створює товари / послуги, що є важливими для окремих груп людей (дітей, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, підприємців тощо);

Підприємство має проактивну позицію та/або на волонтерських засадах допомагає постраждалим від війни.

Підприємство аргументує потребу у фінансовій підтримці для певної мети, що у свою чергу сприятиме покращенню виробництва чи налагодженню нових бізнес-процесів.

Переможця у цій категорії обрали рандомно під час церемонії оголошення переможців шляхом витягування картки з назвою компанії. Церемонію нагородження та визначення переможця Бонусної категорії можна подивитися за посиланням

Хто став переможцями

Категорія Реальний економічний тил

У категорії Реальний економічний тил перемогу здобуло Приватне підприємство «ОртопедСервісЦентр», що виготовляє високофункціональні протези верхніх та нижніх кінцівок, які відновлюють функціональні можливості людей на 80−90%. А також — ортези для сну та ходи, коригуючі та фіксуючі корсети, ортопедичне взуття для дорослих та дітей, ортопедичні устілки.

Наразі «Ортопедсервіцентр» зосередив максимальні зусилля над тим, щоб допомогти повернутися до повноцінного життя учасникам бойових дій, військовослужбовцям, які захищаючи Україну втратили кінцівки. Держава відшкодовує вартість протезів, але на утримання стаціонарного відділення, післяпротезну реабілітацію, психологічну реабілітацію пацієнтів та інші важливі цілі фінансування недостатньо. Саме на вирішення цих задач планують спрямувати фінансову допомогу.

Категорія Підтримка для розвитку

У категорії Підтримка для розвитку переможцем стало Товариство з обмеженою відповідальністю «АСПЕЙТ», яке займається поставкою обладнання та устаткування для промислової галузі виробництва (насоси та механічні ущільнення). Кошти збираються витратити на розширення потужностей підприємства та розвиток діяльності на території України.

Категорія Ветеранська сила

Переможцем у категорії Ветеранська сила стало Приватне підприємство «Терно-Топ». Підприємство займається виробництвом протезно-ортопедичної продукції (взуття ортопедичне, ортези, протези), яка необхідна для людей з інвалідністю, ветеранів війни, АТО. Кошти планують витратити на закупівлю 3D принтера для виробництва ортопедичних устілок

Бонусна категорія

Бонусна категорія. У цій категорії переможець був визначений під час церемонії нагородження рандомним чином. Перемогу отримала Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЄКО ГЛОБИНЕ». Компанія заснована ветераном російсько-української війни та займається виготовленням обігрівачів власної розробки. Такий обігрівач є пристроєм з альтернативним видом палива, що надає можливість обігріву в різних кризових ситуаціях, і що є вкрай важливо в теперішніх умовах війни, а також може бути ключовим засобом для зігріву населення у випадку блекаута. Пристрій також використовуватися для обігріву теплиць, сільськогосподарських приміщень та в кемпінгових подорожах.

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