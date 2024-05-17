Оформлюйте всеКАРТА VISA в ПУМБ та вигравайте подарунки! — Finance.ua
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Оформлюйте всеКАРТА VISA в ПУМБ та вигравайте подарунки!

Фондовий ринок
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Оформлюйте всеКАРТА VISA в ПУМБ та вигравайте подарунки!
Оформлюйте всеКАРТА VISA в ПУМБ та вигравайте подарунки!
Ставайте власником всеКАРТА VISA від ПУМБ та приймайте участь у розіграші чудових подарунків: поповнення мобільних телефонів номіналом 100 грн, тонометрів PARAMED One-X, подарункових сертифікатів на суму 1000 грн та одного з восьми смартфонів Iphone 15 128 Gb.
Акція триватиме з 15 травня по 15 вересня та буде проходити у 4 етапи:
  • 15.05.2024 — 14.06.2024
  • 15.06.2024 — 14.07.2024
  • 15.07.2024 — 14.08.2024
  • 15.08.2024 — 15.09.2024
Аби прийняти участь у розіграші поповнення мобільних телефонів, протягом дії акції, достатньо відкрити пенсійну картку VISA від ПУМБ. Поповнення телефонів номіналом 100 грн отримають перші 750 клієнтів.
Для участі у розіграші тонометрів — відкривайте пенсійну чи соціальну картку VISA від ПУМБ та здійснюйте мінімум 5 транзакцій по картці або отримайте цільове зарахування коштів на рахунок в рамках етапу.
Щоб прийняти участь в розіграші сертифікатів — відкривайте картку VISA для виплати пенсії, соціальних виплат, заробітної плати чи стипендії та здійснюйте мінімум 5 транзакцій по картці або отримайте цільове зарахування коштів в рамках одного з етапів.
Оформлюйте всеКАРТА VISA в ПУМБ та вигравайте подарунки!
Бажаєте Iphone 15? Для участі необхідно відкрити картку VISA для виплати пенсії, соціальних виплат, заробітної плати чи стипендії та під час одного з етапів акції здійснити мінімум 5 транзакцій по картці або отримати цільове зарахування коштів. Приймають участь всі учасники акції від дати старту акції, навіть переможці інших заохочень.
Розіграш сертифікатів, тонометрів та смартфонів відбувається за допомогою сервісу random.org
Не пропустіть шанс отримати чудові подарунки. Оформлюйте всеКАРТА VISA в ПУМБ вже сьогодні та приймайте участь в акції!
Умови акції на сайті
За матеріалами:
ПУМБ
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