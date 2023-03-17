Офіс банку "Січ" у центрі Києва виставили на продаж — Finance.ua
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Офіс банку "Січ" у центрі Києва виставили на продаж

Казна та Політика
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Офіс банку "Січ" у центрі Києва виставили на продаж
Офіс банку "Січ" у центрі Києва виставили на продаж
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон в системі «Prozorro.Продажі» будівлю колишнього відділення банку «Січ» у центрі Києва.
Як ідеться у повідомленні фонду, торги мають відбутися 28 березня.
Триповерховий будинок з мансардою загальною площею 493 кв. м розташовується на вулиці Володимирській, 63. Поряд зосереджена велика кількість державних і комерційних установ, навчальних закладів, закладів громадського харчування, магазинів, торгових центрів тощо.
Об’єкт розташований за 100 метрів від одного з центральних парків столиці — парку Шевченка, а також за 500 метрів від станції метро «Площа Льва Толстого». Доступ до будівлі, розташованої всередині кварталу, можливий як з Володимирської, так і з вулиці Льва Толстого через арки в будинках.
Територія навколо будинку огороджена парканом та автоматизованою брамою. Крім того, до складу лоту також включено основні засоби. На продаж об’єкт виставляється вперше.
Початкова ціна реалізації лота №G22N023035 складає 31,75 мільйона гривень. Торги відбудуться за класичною (англійською) моделлю аукціону. Участь у них можуть узяти фізичні та юридичні особи, окрім осіб, пов’язаних з росією. Кошти від продажу активу фонд спрямує на розрахунки з кредиторами банку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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