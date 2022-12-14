Офіційний дилер автомобілів групи Stellantis завершив оферту щодо викупу облігацій — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Офіційний дилер автомобілів групи Stellantis завершив оферту щодо викупу облігацій Сьогодні 11:33 — Технології&Авто

Офіційний дилер автомобілів групи Stellantis завершив оферту щодо викупу облігацій

ТОВ «Ілта», офіційний дилер автомобілів Peugeot, Citroen, DS, сервіс-дилер Opel в Києві та Київській області, вчасно та в повному обсязі здійснило останню у поточному році виплату купону по корпоративним облігаціям.

Таким чином після щорічної оферти щодо викупу цінних паперів, згідно з умовами розміщення облігацій серії А (Свідоцтво про реєстрацію випуску № 87/2/2019 від 03.12.2019 р. — Ред.), всі наявні власники корпоративних облігацій зберегли свою частку в портфелі ТОВ «Ілта».

Об’єм емісії — 50 млн грн. З цієї суми 47,1 млн грн залишається в руках наявних власників.Ставка купону на наступні чотири періоди з 28.11.2022 до 26.11.2023 року складає 17% річних. Доступними до викупу є цінні папери номінальною вартістю 2,9 млн грн.

Як повідомляють представники Товариства, попри всі зовнішні виклики, «Ілта» виконує свої зобов’язання перед кредиторами, інвесторами та клієнтами.

«Як і до повномасштабного вторгнення рф, ми забезпечуємо мобільність наших лізингових клієнтів, надаючи їм авто навіть після закінчення терміну дії договору, та підтримуємо їх супроводом в режимі 24/7. Здійснюємо ремонт та обслуговування автомобілів критичної інфраструктури та надаємо транспорт у користування військовим, відповідно до їх потреб та запитів. Завдяки злагодженій та послідовній роботі ми отримали найвищу відзнаку від наших партнерів — їх лояльність», — зазначають у ТОВ «Ілта».

Довідка Finance.ua:

ТОВ «Ілта» працює на автомобільному ринку України 30 років. Розпочинало свою роботу як офіційний імпортер автомобілів Peugeot в Україні, а з другого півріччя 2010 року працює як офіційний дилер автомобілів Peugeot, Citroen, DS Automobiles;

ТОВ «Ілта» працює в Києві під брендами «Ілта на Печерську» та «Ілта на Харківському»;

послуги оперативного лізингу легкових та комерційних авто надають під брендом «Ілта Лізинг»;

офіс компанії розміщується в бізнес-центрі ILTA Centre за адресою м. Київ, Залізничне шосе, 6. Сайт: https://ilta.ua

ТОВ Ілта За матеріалами:

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