Офіційного дилера «АвтоКрАЗу» визнали банкрутом — Finance.ua
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Офіційного дилера «АвтоКрАЗу» визнали банкрутом

Фондовий ринок
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Господарський суд Полтавської області 10 жовтня визнав банкрутом колишнього офіційного дилера Кременчуцького автомобільного заводу — ТОВ «Торговий дім АвтоКрАЗ».
Про це повідомляється на сайті Верховного суду.
Господарський суд Полтавської області відкрив провадження в справі про банкрутство компанії в січні 2020 року.
«АвтоКрАЗ» належав українському бізнесмену Костянтину Жеваго. З листопада 2022 року завод перейшов під державний контроль.
У 2018 році за позовом Ощадбанку проти ПрАТ «АвтоКрАЗ» також було порушено справу про банкрутство, що стосується кредиту, виданого підприємству ще у 2008 році.

Довідка Finance.ua:

  • АвтоКрАЗ — найбільший в Україні виробник великовантажних вантажівок — цивільних і військових.
За матеріалами:
Економічна Правда
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