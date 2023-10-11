Офіційного дилера «АвтоКрАЗу» визнали банкрутом — Finance.ua

Офіційного дилера «АвтоКрАЗу» визнали банкрутом Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

Господарський суд Полтавської області 10 жовтня визнав банкрутом колишнього офіційного дилера Кременчуцького автомобільного заводу — ТОВ «Торговий дім АвтоКрАЗ».

Про це повідомляється на сайті Верховного суду.

Господарський суд Полтавської області відкрив провадження в справі про банкрутство компанії в січні 2020 року.

«АвтоКрАЗ» належав українському бізнесмену Костянтину Жеваго. З листопада 2022 року завод перейшов під державний контроль.

У 2018 році за позовом Ощадбанку проти ПрАТ «АвтоКрАЗ» також було порушено справу про банкрутство, що стосується кредиту, виданого підприємству ще у 2008 році.

Довідка Finance.ua:

АвтоКрАЗ — найбільший в Україні виробник великовантажних вантажівок — цивільних і військових.

Економічна Правда За матеріалами:

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