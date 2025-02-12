Один з найбільших державних банків розпочав співпрацю з Фондом Президента України — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Один з найбільших державних банків розпочав співпрацю з Фондом Президента України Сьогодні 17:45

Один з найбільших державних банків розпочав співпрацю з Фондом Президента України

11 лютого Sense Bank та Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту оголосили про початок довгострокової співпраці, яка буде спрямована на розвиток молоді.

В офіційній заяві вказано, що сторони зосередяться на підсиленні підтримки обдарованої молоді, а також організації спільних освітніх заходів за участю вітчизняних і світових експертів задля розвитку людського капіталу України.

З боку Sense Bank документ підписав Голова Правління Олексій Ступак, підкресливши важливість цього кроку для банку.

«Підтримка молодих талановитих українців — ключовий стратегічний напрям роботи Sense Bank як державного банку, бо саме молодь є основою майбутнього країни. Наша команда рада розпочати співпрацю з Фондом Президента України, адже, обʼєднавши зусилля та експертизу, разом ми створимо більше можливостей для учнів й студентів для їхньої подальшої самореалізації в межах України».

Ольга Будник, Радниця — уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України, зазначила:

«Коли бізнес долучається до підтримки талановитої молоді, це стратегічна інвестиція в майбутнє країни та її конкурентоспроможність. Така взаємодія створює нові інструменти для молодих українців реалізувати себе тут, в Україні. Дякую Sense Bank за партнерство з Фондом Президента України. Ця співпраця стане ще одним кроком до розвитку екосистеми можливостей, яка допомагає молоді розкрити та реалізувати свій потенціал в Україні, зростати професійно та робити внесок у розвиток держави».

Найближчим часом будуть відомі перші кроки у рамках взаємодії Sense Bank та Фонду Президента України.

Довідково:

Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту — це інституція, яка уможливлює розвиток та підтримку талановитих українців у сфері освіти, науки та спорту задля відновлення та реалізації людського потенціалу, посилення лідерських позицій України у світі, адже людський капітал — наша рушійна сила.

Sense Bank — один з найбільших державних банків України, що впроваджує технологічні інновації та продукти. Sense Bank активно підтримує суспільно важливі проєкти у галузі освіти, спорту та всебічного розвитку української молоді задля перспективного майбутнього України. — один з найбільших державних банків України, що впроваджує технологічні інновації та продукти. Sense Bank активно підтримує суспільно важливі проєкти у галузі освіти, спорту та всебічного розвитку української молоді задля перспективного майбутнього України.

Зокрема банк співпрацює з українськими університетами, на базі яких відкриває науково-експериментальні лабораторії Sense Lab, а також проводить лекції з професійної орієнтації та фінансової грамотності для учнів і студентів.

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