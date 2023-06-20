Один із найстаріших кінотеатрів Львова продали на аукціоні за 25 мільйонів гривень. Що там буде — Finance.ua
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Один із найстаріших кінотеатрів Львова продали на аукціоні за 25 мільйонів гривень. Що там буде

Казна та Політика
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Один із найстаріших кінотеатрів Львова продали на аукціоні за 25 мільйонів гривень. Що там буде
Один із найстаріших кінотеатрів Львова продали на аукціоні за 25 мільйонів гривень. Що там буде
Приміщення одного з найстаріших кінотеатрів у центрі Львова, який не працює з 2007 року, продали на аукціоні за 25 мільйонів гривень, пише Zaxid.net.
За умовами торгів там мають облаштувати культурно-освітній центр.
Кінотеатр на вулиці Богдана Хмельницького придбало підприємство «Бутси Бест Прайс». Це частина чотириповерхової будівлі, яка є памʼяткою архітектури місцевого значення.
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Під заклад харчування можна буде використати не більше 150 м² приміщення, казав заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
Приміщення кінотеатру виставили на аукціон не вперше. У травні 2023 року торги не відбулися через відсутність учасників. Тому стартову ціну знизили, а також виставили на продаж нежитлові приміщення в підвалі й на першому поверсі.
Кінотеатри під різними назвами («Сфінкс», «Мева», «Адрія») працювали в будівлі з 1913-го. З 1949 року заклад називався «Кінотеатр імені Богдана Хмельницького», поки його не ліквідувала Львівська міська рада у 2007 році. Кінотеатр планували відновити у 2019 році, однак не знайшли інвестора. Будівлю виставили на аукціон наприкінці травня 2023-го.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
The Village Україна
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