Один із найстаріших кінотеатрів Львова продали на аукціоні за 25 мільйонів гривень. Що там буде — Finance.ua

Один із найстаріших кінотеатрів Львова продали на аукціоні за 25 мільйонів гривень. Що там буде Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Один із найстаріших кінотеатрів Львова продали на аукціоні за 25 мільйонів гривень. Що там буде

Приміщення одного з найстаріших кінотеатрів у центрі Львова, який не працює з 2007 року, продали на аукціоні за 25 мільйонів гривень, пише Zaxid.net.

За умовами торгів там мають облаштувати культурно-освітній центр.

Кінотеатр на вулиці Богдана Хмельницького придбало підприємство «Бутси Бест Прайс». Це частина чотириповерхової будівлі, яка є памʼяткою архітектури місцевого значення.

Під заклад харчування можна буде використати не більше 150 м² приміщення, казав заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Приміщення кінотеатру виставили на аукціон не вперше. У травні 2023 року торги не відбулися через відсутність учасників. Тому стартову ціну знизили, а також виставили на продаж нежитлові приміщення в підвалі й на першому поверсі.

Кінотеатри під різними назвами («Сфінкс», «Мева», «Адрія») працювали в будівлі з 1913-го. З 1949 року заклад називався «Кінотеатр імені Богдана Хмельницького», поки його не ліквідувала Львівська міська рада у 2007 році. Кінотеатр планували відновити у 2019 році, однак не знайшли інвестора. Будівлю виставили на аукціон наприкінці травня 2023-го.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The Village Україна За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.