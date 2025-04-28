ПФУ завершив фінансування пенсій за квітень: скільки спрямували коштів — Finance.ua

ПФУ завершив фінансування пенсій за квітень: скільки спрямували коштів
Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за квітень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 67,4 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
За даними ПФУ, в тому числі через АТ «Укрпошта» виплачено 9,4 млрд гривень, через уповноважені банки — 58,0 млрд гривень.
Як змінювалися обсяги фінансування
Сума не змінилася в порівнянні з березнем, коли після індексації було виплачено також 67,4 млрд гривень.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
У лютому на пенсійні виплати спрямували 62,2 млрд гривень, у січні — 61,7 млрд гривень.
Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв’язку або на банківський рахунок.
Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків.
Нагадаємо, деякі українські пенсіонери можуть залишитися без доступу до своїх банківських карток. Причинами блокування можуть бути як заходи безпеки, так і фінансовий моніторинг.
Поділитися новиною