ПФУ завершив фінансування пенсій за квітень: скільки спрямували коштів — Finance.ua
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ПФУ завершив фінансування пенсій за квітень: скільки спрямували коштів

Казна та Політика
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ПФУ завершив фінансування пенсій за квітень: скільки спрямували коштів
ПФУ завершив фінансування пенсій за квітень: скільки спрямували коштів
Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за квітень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 67,4 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
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За даними ПФУ, в тому числі через АТ «Укрпошта» виплачено 9,4 млрд гривень, через уповноважені банки — 58,0 млрд гривень.

Як змінювалися обсяги фінансування

Сума не змінилася в порівнянні з березнем, коли після індексації було виплачено також 67,4 млрд гривень.

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У лютому на пенсійні виплати спрямували 62,2 млрд гривень, у січні — 61,7 млрд гривень.
Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв’язку або на банківський рахунок.
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Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків.
Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.
Нагадаємо, деякі українські пенсіонери можуть залишитися без доступу до своїх банківських карток. Причинами блокування можуть бути як заходи безпеки, так і фінансовий моніторинг.
За матеріалами:
РБК-Україна
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