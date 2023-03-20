Один із «найпродуктивніших ігрових смартфонів» отримав версію з прозорою задньою панеллю (фото) — Finance.ua
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Один із «найпродуктивніших ігрових смартфонів» отримав версію з прозорою задньою панеллю (фото)

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Ігровий смартфон RedMagic 8 Pro був анонсований у новому варіанті кольору. Він відрізняється футуристичним дизайном. Цей новий смартфон оснащений повноекранною технологією UDC четвертого покоління та прозорою задньою панеллю.
Один із «найпродуктивніших ігрових смартфонів» отримав версію з прозорою задньою панеллю (фото)
Серія RedMagic 8 Pro поставляється з потужною конфігурацією, що включає процесор Snapdragon 8 Gen2, пам’ять LPDDR5X та накопичувач UFS 4.0. Крім того, він оснащений ігровим чіпом власної розробки Red Core R2. Це робить його одним із найпродуктивніших ігрових смартфонів.
Його базова версія (12 ГБ + 256 ГБ) в даний час коштує 4999 юанів (724 $), а версія Pro+ (16 ГБ + 512 ГБ) — 5999 юанів (869 $) та доступні для попереднього замовлення. Продаж розпочнеться з 21 березня 2023 року.
Один із «найпродуктивніших ігрових смартфонів» отримав версію з прозорою задньою панеллю (фото)
Серія RedMagic 8 Pro оснащена потужною батареєю ємністю 6000 мАг. Вона підтримує швидку зарядку 80 Вт, що дозволяє швидко заряджати пристрій та продовжувати грати без перерв. Варіант RedMagic 8 Pro+ поставляється з меншою батареєю ємністю 5000 мАг. Він підтримує вражаючу швидку зарядку потужністю 165 Вт, що робить його одним із найшвидше заряджуваних ігрових смартфонів на ринку.
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За матеріалами:
prostomob
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