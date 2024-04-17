Один із 63 банків в Україні не виконав нормативи щодо капіталу — Finance.ua

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Один із 63 банків в Україні не виконав нормативи щодо капіталу

Фондовий ринок
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Один із 63 банків в Україні не виконав нормативи щодо капіталу
Один із 63 банків в Україні не виконав нормативи щодо капіталу
У першому кварталі всі банки, окрім одного, виконували нормативи щодо капіталу.
Про це написав голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram, посилаючись на дані Нацбанку України.
«На 1 квітня 2024 року норматив достатності регулятивного капіталу становив 20,44% (мінімально допустиме значення — 10%), основного капіталу — 11,95% (мінімум — 7%). З початку року такі нормативи дещо зменшились. Утім залишались більшими, ніж вони були до початку повномасштабної війни», — зазначив Гетманцев.
Один із 63 банків в Україні не виконав нормативи щодо капіталу
Серед 63 банків нормативи адекватності регулятивного і основного капіталу виконували всі банки, окрім Укрексімбанку.
«Нагадаю, показники Укрексімбанку були скориговані в бік зниження після завершення діагностики 20 найбільших банків наприкінці минулого року. Як і решта 4 банки (Правекс, МТБ, Укргаз, Сенс), що за результатами діагностики можуть потребувати докапіталізації, банк має подати до НБУ програму реструктуризації і довнесення капіталу, після чого матиме достатньо часу (до 1 березня 2026 року) для їх повного виконання», — написав нардеп.

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Гетманцев також додав, що банк отримав збиток у розмірі 7,7 млрд грн у 2022 році. Утім у 2023 році був прибутковим (5,2 млрд прибутку). За 2 місяця 2024 року прибуток до оподаткування склав 1,7 млрд грн, що має підтримати капітал банку.
«В цілому можна констатувати, що банківська система залишається належно капіталізованою. За висновками НБУ, банки мають достатній запас міцності, щоб виконати чинні та заплановані вимоги до капіталу (вже з урахуванням сплати додаткового податку на прибуток)», — підсумував він.
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За матеріалами:
Finance.ua
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