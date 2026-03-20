Один дзвінок — і ви без грошей: Як працюють «офісники», скільки заробляють та які схеми

Прямо зараз у вашій кишені лежить телефон, через який професійні маніпулятори вже підбирають ключ до вашого гаманця. Вони не ламають паролі — вони ламають вашу психіку, граючи на страху, жадібності до легких грошей або простій цікавості.

Як влаштована сфера аферизму, скільки зловмисники заробляють на вашій довірі та як вберегтися від ТОП найпопулярніших шахрайських схем?

Forbes Ukraine порахували, що в Україні працюють майже 2000 шахрайських кол-центрів. За оцінками інших експертів, у цій сфері варяться від 25 до 50 тисяч осіб.

Колишні співробітники розповідають, що у великих кол-центрах працює до 300 осіб. Згідно з дослідженням асоціації ЄМА, лише один зі ста дзвінків шахраїв стає результативним, проте цей низький відсоток успіху вони з лишком компенсують тотальною масовістю та якістю процесів.

Вони використовують професійні CRM-системи для управління клієнтськими даними, які часто купують на чорних ринках після зливів із баз банків, служб доставки чи мобільних операторів.

Така індустрія настільки прибуткова, що буквально спотворює ринок праці в Україні, адже звичайний «співробітник» на старті отримує від 800 до 1500 доларів на місяць плюс відсотки. А це майже вдвічі перевищує середню зарплату чесного менеджера з продажу, яка складає лише 730 доларів.

