Одного воїна забезпечують шість платників податків — президент Сьогодні 20:10 — Казна та Політика

Одного воїна забезпечують шість платників податків — президент

На фінансування одного бійця Сил оборони України йдуть кошти з оподаткування шести громадян. Таку формулу слід враховувати державі на тлі кампанії з мобілізації.

Про це заявив на пресконференції президент Володимир Зеленський.

«Хочу трішки захистити цивільних. Знаєте, коли ти розумієш, який фінансовий вклад потрібен для підтримки воїнів, потрібно розуміти, що всі ви люди, які сплачують податки», — сказав глава держави.

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Також Зеленський зазначив, що якщо говорити про мобілізацію, то слід брати до уваги таку формулу: «один воїн — це шість людей, які сплачують податки».

У цьому контексті президент зазначив, що якщо взяти 500 тисяч мобілізованих осіб і помножити на шість.

«Скажіть, як мені та уряду знайти плюс 3 мільйони до того числа, яке у нас є. Плюс 3 мільйони платників податків із січня. Таке завдання», — заявив Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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