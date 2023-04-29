Очікування українців щодо курсу та цін значно покращились — дослідження (інфографіка) — Finance.ua

Очікування українців щодо курсу та цін значно покращились — дослідження (інфографіка) Сьогодні 16:18 — Особисті фінанси

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у лютому 2023 року, Сндекс споживчих настроїв українців зріс на 4,6 пунктів та становить 91,2 п.

Про це йдеться в дослідженні Info Sapiens

Зросли Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (+10 п.), Індекс очікуваного розвитку економіки впродовж п’яти років (+5,7 п.) та Індекс доцільності робити великі закупи (+4,9 п.).

У березні 2023 року Мндекс споживчих настроїв (ІСН) склав 91,2 п., що на 4,6 п. вище за показник лютого.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 51,4, що на 3,4 п. вище за рівень цього показника у лютому. Складові цього індексу зазнали таких змін:

— індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 43,7, що на 1,8 п. вище за показник у лютому;

— індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 4,9 п. та встановився на позначці 59,2 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у березні зріс на 5,5 п. та складає 117,6 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

— індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 110,4 п., що на 10 п. вище за рівень цього показника у лютому;

— індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 0,7 п. та складає 97,7 п.;

— індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 5,7 п. порівняно з минулим місяцем та складає 144,7 п.

У березні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,5 п. та складає 126,7 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 1 п. та складає 177,3 п.

Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 9,4 п. та складає 125,7 п.

«Обережні тенденції покращення споживчих настроїв та впевненості у національній валюті, які ми фіксували з початку року, продовжуються, і в березні ми вже говоримо про статистично значущі позитивні зміни у цих показниках. Це відбувається на фоні хоча і тяжкої, але стабільної ситуації на фронті, зменшення російських ракетних обстрілів та суттєвій стабілізації електропостачання.» — коментують аналітики Info Sapiens.

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