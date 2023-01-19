Очікування подальших кроків ФРС США чинить тиск на ринки — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Очікування подальших кроків ФРС США чинить тиск на ринки Сьогодні 15:32

Минулого четверга були опубліковані дані щодо інфляції в США. Індекс споживчих цін у річному обчисленні знизився з 7,1% до 6,5%. Основною причиною цього стало падіння вартості енергоносіїв. При цьому продовольча інфляція залишилася на досить високій позначці — 10,4%. Якщо тарифи на нафту та газ відновлять своє зростання, загальний ціновий рівень знову почне зростати. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Інфляція США (%). Джерело: tradingeconomics.com

Ціни на нафту знизилися завдяки тому, що США почали розпродувати свої запаси. Зараз їх обсяг опустився до позначки 371,58 млн барелів — найнижчого рівня з 1983 року. Незабаром США будуть змушені відновити закупівлю нафти у свої резерви, через що попит на «чорне золото» помітно збільшиться та викличе нове зростання цін. Незважаючи на те, що Федрезерв продовжить підвищувати облікову ставку та скорочувати баланс, він навряд чи зможе вплинути на ці процеси. Якщо проводити аналогії з інфляційною кризою 1970-х років, регулятор зараз отримав лише «перепочинок», а все більш масштабні «виклики» ще попереду.

Все це відбувається на тлі загрози світовій рецесії, що супроводжується економічним спадом та зростанням цін. У цій ситуації Центральні банки розвинутих країн будуть змушені обирати «менше зло», у ролі якого виступить інфляція. Однак, пріоритети можуть змінитися, а разом з ними і монетарна політика. Першою ознакою цього стане рішення ФРС зупинити скорочення балансу.Подібна невизначеність істотно впливає на настрої інвесторів.

Запаси нафти США (тис. барелей). Джерело: www.eia.gov

У цей період фондовий ринок перебуватиме під постійним тиском, тому великим попитом користуватимуться державні облігації. Через різницю облікових ставок ФРС та ЄЦБ привабливість бондів у доларах США для інвесторів виявиться вищою. З цієї причини в довгостроковій перспективі євро залишиться «слабшою» валютою по відношенню до американського долара.

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