Скорочення фінансування програм USAID спричинило кризу в гуманітарному секторі ЄС — Finance.ua
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Скорочення фінансування програм USAID спричинило кризу в гуманітарному секторі ЄС

Світ
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Скорочення фінансування програм USAID спричинило кризу в гуманітарному секторі ЄС
Скорочення фінансування програм USAID спричинило кризу в гуманітарному секторі ЄС
Скорочення гуманітарної допомоги США у межах програм USAID створило критичний дефіцит фінансування, що загрожує здатності гуманітарних організацій у Євросоюзі підтримувати мільйони нужденних. Генеральний секретар Датської ради у справах біженців Шарлотта Сленте заявила, що глобальна гуманітарна та розвиткова діяльність опинилася під загрозою.
Про це повідомляє EuroNews.
Гуманітарний сектор зіткнувся з критичними викликами після скорочення США фінансування програм розвитку на тлі ескалації глобальних конфліктів, сказала Шарлотта Сленте.
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Вона попередила, що якщо США не відновлять фінансування, сектор зіткнеться з «надзвичайно критичною ситуацією».
«Ми побачимо зростання прошарків населення з різними елементами нестабільності, голоду, маргіналізації та відсутності доступу до життєво важливих послуг. Оскільки конфлікти по всьому світу затягуються, вони не завершуються, а паралельно виникають нові конфлікти, ми матимемо серйозну глобальну кризу і мільйони людей за межею бідності», — пояснила вона, додавши: «економічно та адміністративно ми до цього не готові.
20 січня президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення всіх програм допомоги США з розвитку для проведення комплексного аудиту цього напрямку державних витрат. У результаті майже 90% програм USAID було припинено, що створило дефіцит фінансування у розмірі 60 мільярдів доларів США (приблизно 55,3 мільярда євро).
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Більшість організацій у гуманітарному секторі покладалися, тією чи іншою мірою, на фінансування з боку США, яке донедавна становило близько 40% від загального світового гуманітарного фінансування.
Згідно зі звітом Countdown 2030 Europe, окрім скорочень фінансування зі США, вісім європейських країн та сам ЄС оголосили або й вже запровадили скорочення свого фінансування програм розвитку на загальну суму 30 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.
За матеріалами:
УНН
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