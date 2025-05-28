Скорочення фінансування програм USAID спричинило кризу в гуманітарному секторі ЄС — Finance.ua

Скорочення фінансування програм USAID спричинило кризу в гуманітарному секторі ЄС Вчора 22:36 — Світ

Скорочення фінансування програм USAID спричинило кризу в гуманітарному секторі ЄС

Скорочення гуманітарної допомоги США у межах програм USAID створило критичний дефіцит фінансування, що загрожує здатності гуманітарних організацій у Євросоюзі підтримувати мільйони нужденних. Генеральний секретар Датської ради у справах біженців Шарлотта Сленте заявила, що глобальна гуманітарна та розвиткова діяльність опинилася під загрозою.

Про це повідомляє EuroNews.

Гуманітарний сектор зіткнувся з критичними викликами після скорочення США фінансування програм розвитку на тлі ескалації глобальних конфліктів, сказала Шарлотта Сленте.

Читайте також США ліквідують USAID: функції агентства передадуть Держдепу

Вона попередила, що якщо США не відновлять фінансування, сектор зіткнеться з «надзвичайно критичною ситуацією».

«Ми побачимо зростання прошарків населення з різними елементами нестабільності, голоду, маргіналізації та відсутності доступу до життєво важливих послуг. Оскільки конфлікти по всьому світу затягуються, вони не завершуються, а паралельно виникають нові конфлікти, ми матимемо серйозну глобальну кризу і мільйони людей за межею бідності», — пояснила вона, додавши: «економічно та адміністративно ми до цього не готові.

20 січня президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення всіх програм допомоги США з розвитку для проведення комплексного аудиту цього напрямку державних витрат. У результаті майже 90% програм USAID було припинено, що створило дефіцит фінансування у розмірі 60 мільярдів доларів США (приблизно 55,3 мільярда євро).

Читайте також Євросоюз може частково компенсувати зупинку допомоги від USAID

Більшість організацій у гуманітарному секторі покладалися, тією чи іншою мірою, на фінансування з боку США, яке донедавна становило близько 40% від загального світового гуманітарного фінансування.

Згідно зі звітом Countdown 2030 Europe, окрім скорочень фінансування зі США, вісім європейських країн та сам ЄС оголосили або й вже запровадили скорочення свого фінансування програм розвитку на загальну суму 30 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.