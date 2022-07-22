Обвал Біткоїна: причини та прогнози — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Обвал Біткоїна: причини та прогнози Вчора 16:40 — Фінтех і Картки

Серйозне падіння основних цифрових валют, серед яких флагман Bitcoin та Ethereum, що займає друге місце з капіталізації, дає величезний привід для переживань великим інвесторам криптовалют. У разі ще більшого просідання курсу може йтися про тотальну втрату капіталовкладень. «Хочете вкладати гроші у ці активи? Будь ласка. Але будьте готові втратити все», — саме так відгукнувся керівник Bank of England, Ендрю Бейлі, про інвестиції в криптовалюту в нинішній ситуації.

Враховуючи той факт, що за статистикою інвесторами криптовалюти є 12,7% українців, проблема її обвалу є вкрай актуальною для нашої країни. Постараємося розібратися, що ж трапилося за останній рік із Біткоїном та іншими цифровими монетами.

Що вплинуло на падіння Біткоїна у 2022

Упевнені користувачі криптовалютних засобів пам’ятають ті часи, коли Біткоїн був на піку популярності й регулярно встановлював нові історичні максимуми. Останній із них припав на 9 листопада 2021 року і склав 68 513 долара США. Після такого стрімкого зльоту криптоаналітики прогнозували ще більший успіх монети. Передбачалося, що до весни 2022 року вартість Біткоїна становитиме не менше 100 000 доларів США.

Але оптимістичним прогнозам не судилося збутися. Як це часто трапляється на фондовому ринку, за різким підйомом було таке саме різке падіння. 13 червня 2022 року падіння ціни біткоїна склало 15%, за ним пішли інші гравці віртуального фінансового ринку. Так, ETH втратив 17% вартості, а SOL та DOGE — 16%. Істотних втрат зазнала і капіталізація всього крипторинка — якщо за часів максимального підйому біткоїна вона становила понад 3 трлн доларів США, то в червні 2022 року цей показник знизився втричі.

Ці події не могли не позначитися на загальних настроях серед великих гравців криптовалютної екосистеми. Відразу після значного обвалу провідна біржа Binance оголосила про тимчасове призупинення виведення коштів у BTC, а найбільший кредитор у світі цифрової валюти Celsius заявив про заборону не лише на виведення віртуальних коштів, а й на їхній обмін та переведення між рахунками.

Пересічні користувачі теж відреагували на ситуацію дуже емоційно. У Telegram навіть було створено окремий канал , у якому люди викладають аудіозаписи своїх криків у відповідь на обвал біткоїну.

Експерти знайшли негативним тенденціям цілком логічне пояснення.

Інфляція у США, яка досягла свого сорокарічного максимуму.

За даними Бюро Статистики Праці Сполучених Штатів, індекс споживчих цін у травні 2022 року зріс на 8,6%. Цей показник став найвищим за останні 40 років. Базовий індекс, який не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії, збільшився на 6%. Ці дані стали неприємним сюрпризом навіть для аналітиків, які давали не найоптимістичніші прогнози.

Посилення макроекономічної політики фінансової влади США.

У відповідь на рекордно високу інфляцію Федеральна Резервна Система США підвищила базову процентну ставку на 50 пунктів — з рівня 0,25-0,5% до 0,75-1%. Таких агресивних кроків центральний банк не робив з 2000 року. Як результат, у вкладників з’явилася можливість отримати більший прибуток із незначним ризиком, тому обсяг інвестицій у криптовалюту помітно зменшився.

Крах стейбл коїну від Terra.

UST, або терадоллар США, відноситься до стейбл коїнів — категорії криптовалют, курс яких стабілізується шляхом прив’язки до звичайних валют або біржових товарів. Довіри до таких цифрових грошей завжди було більше, ніж до того ж Біткоїну, завдяки меншому ризику фінансових операцій.

Однак у травні 2022 року TerraUSD втратив прив’язку до фіатної валюти, що спричинило його обвал на 76,4%. Паніка, що виникла, стала причиною масового продажу віртуальних грошей, що спричинило небачені втрати — криптовалютний ринок за одну ніч втратив 200 млрд доларів США.

Падіння Біткоїна спостерігається з березня 2022 року. Але якщо до травня курс тримався в рамках 30 тис. доларів, то в середині червня він став ще нижчим, досягнувши позначки 27,5 тис. доларів США. Яка ж ситуація сьогодні?

Поточна ситуація на ринку

За даними Coinmarketcap курс Біткоїна показує негативну динаміку — за останні 24 години він упав на 37%. На момент написання матеріалу він становить 23793,68 долара США, що на 65% менше за максимальний показник 2021 року. Разом з BTC стрімко падає весь криптовалютний ринок. Так, ефір торгується за курсом 1602,67 USD, Solana — 45,37 USD, Ripple — 0,37 долара.

Попри невтішний стан речей на ринку цифрових фінансів, у деяких інвесторів все ж таки виходить отримати з ситуації, що склалася, певну вигоду. Один із них — президент Сальвадора Наїб Букеле, який уперше у світі впровадив Біткоїн у фінансову систему своєї держави. Наступним кроком у планах Букеле є будівництво повністю вільного від податків Біткоїн-Сіті. І падіння криптовалюти лише допомагає політику реалізації його ідеї — зниження вартості BTC дозволило йому купити 500 додаткових монет, настільки необхідних для фінансування проєкту.

Прогнози експертів

Враховуючи той факт, що Біткоїн падає протягом майже пів року, логічно було б прогнозувати збереження цієї тенденції й в найближчому майбутньому. Однак не всі аналітики настільки песимістично налаштовані. Сьогодні розглядається кілька варіантів того, як розвиватимуться події.

Оптимістичний сценарій

Серед криптоаналітиків все ще існує думка, що Bitcoin може вибратися з ями та зрости в ціні вже цього року, встановивши новий історичний максимум 100 тисяч доларів США. Прихильником цієї точки зору є технічний та блокчейн-аналітик Метью Хайланд. Свою гіпотезу він пояснює попитом, що росте, на альткоїни та їх дефіцитом.

Генеральний директор крипто-кредитної компанії Nexo Антоні Тренчев підтримує припущення Хайланда. На його думку, відродження криптовалютного ринку має спричинити послаблення кредитно-грошової політики Сполучених Штатів.

Нейтральний сценарій

В останні дні Біткоїн показує деяку позитивну динаміку. Його курс подолав позначку у 20 тис. USD 13 липня і з того часу тримається вище за цю лінію. Це дозволяє деяким аналітичним ресурсам нехай і не говорити про таке стрімке зростання, як Тренчев і Хайланд, але все ж таки дивитися на речі позитивно. Так, портал CrowdWisdom прогнозує встановлення вартості BTC у 2022 році на рівні 35 746 доларів США.

Песимістичний сценарій

Найбільш скептично налаштовані експерти вважають, що Біткоїн все ще не досяг свого дна, і прогнозують його подальший обвал до позначки 8 тисяч доларів. Наприклад, такий стан речей пророкує головний інвестиційний директор Guggenheim Скотт Майнерд. Головною причиною такого прогнозу Майнерд називає жорстку політику ФРС США.

Біткоїн: продавати чи купувати?

Криптовалюту та інформаційні технології називають одними з найперспективніших галузей, яка найближчими роками активно зростатиме та розвиватиметься. Тому вона така приваблива для інвесторів.

Для отримання максимального прибутку цілком логічно купувати цифрову валюту в період її найменшої вартості, а продавати на момент досягнення історичного максимуму.

Водночас зрозуміло занепокоєння інвесторів щодо майбутнього найпопулярнішої віртуальної монети — Біткоїна. У середовищі експертів з криптовалюти існує думка, що BTC і ETH все ж таки зможуть подолати нинішню кризу.

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