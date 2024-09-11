Обсяги переробки соняшнику в Україні перевищили всі очікування — Finance.ua

Обсяги переробки соняшнику в Україні перевищили всі очікування Вчора 04:27 — Аграрний ринок

Обсяги переробки соняшнику в Україні перевищили всі очікування

За підсумками 2023/24 маркетингового року в Україні було перероблено понад 15 млн т насіння соняшнику, що на 9% більше, ніж у 2022/2023 МР.

Про це повідомляє «АПК-Інформ».

Зазначається, що показник переробки у поточному сезоні значно перевищив очікування, проте став другим за величиною за всю історію після показника сезону 2019/20 МР (15,9 млн т).

За даними аналітиків, причиною збільшення обсягу переробки соняшника став недооцінений урожай і перехідні залишки олійної попередніх років.

«Темпи переробки трималися на досить високому рівні майже протягом усього сезону і почали знижуватися лише з червня на тлі значного дефіциту пропозицій соняшнику», — підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що частина заводів планувала дозавантажити потужності ріпаком, проте через високі ціни на вказану олійну або відмовлялися від її переробки, або значно скорочували програму.

«Внаслідок цього багато заводів ставали на профілактичні ремонтні роботи раніше запланованого та вимушено продовжували їх через труднощі з закупівлею сировини, попри більш ранній початок збирання соняшнику», — констатують в «АПК-Інформ».

Аналітики звертають увагу, що збирання соняшнику в Україні стартувало у першій декаді серпня, що в середньому на 1−2 тижні раніше середньостатистичних термінів.

«Частина посівів була значно пошкоджена високими температурами у липні, внаслідок чого на ринку була присутня пропозиція неякісного насіння. На тлі загального дефіциту пропозиції це значно ускладнювало формування сировинної бази для переробки та спонукало заводи переносити терміни запуску», — наголошують аналітики.

За оцінкою АПК-Інформ, у серпні обсяг переробки соняшнику українськими заводами став найменшим з серпня 2022 р., склавши усього лише близько 640 тис. тонн (-37% до показника попереднього місяця).

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.