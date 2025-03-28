Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2024 році збільшився на 23,5% — Finance.ua

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2024 році збільшився на 23,5% Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2024 році збільшився на 23,5%

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2024 році збільшився на 23,5% порівняно з 2023 роком — до 204,7 млрд грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Згідно з даними статвідомства, торішній показник також перевищив результат 2020 року, коли обсяг будробіт становив 202 млрд грн, але все ще нижчий за довоєнний 2021-й з показником 258 млрд грн.

Як зазначив Держстат, обсяг будівельних робіт у житловому будівництві за підсумками 2024 року збільшився на 16,3% порівняно з попереднім роком, до 26,6 млрд грн; у нежитловому — зріс на 35,5%, до 57,7 млрд грн; в інженерному — на 20%, до 120,4 млрд грн.

За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції у грудні 2024 року у житловому будівництві становили 49,7%, у нежитловому — 108,9%, в інженерному — 94,3%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 70,9%, 231,6% і 206,7% відповідно.

Частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт становила 41,1%, ремонту — 32,6%, реконструкції й технічного переоснащення — 26,3%.

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