Обсяг торгівлі Китаю з росією за 11 місяців перевищив $200 мільярдів — Finance.ua

Обсяг торгівлі Китаю з росією за 11 місяців перевищив $200 мільярдів Вчора 07:21 — Світ

Обсяг торгівлі Китаю з росією за 11 місяців перевищив $200 мільярдів

Китай продовжує стрімко нарощувати торгівлю з росією. Товарообіг між двома країнами в січні-листопаді досягнув $218,2 мільярда і перетнув позначку в $200 млрд на рік раніше, ніж Пекін і москва планували.

Про це свідчать статистичні дані Головного митного управління КНР

Читайте також «Газпром» заявив про постачання рекордних обсягів газу до Китаю

Обсяг китайсько-російської торгівлі за перші 11 місяців перевищив показник всього минулого року в $190 млрд, який вважався рекордним, тож цьогоріч слід очікувати нового рекордного рівня двосторонньої торгівлі.

У порівнянні з січнем-листопадом минулого року цьогорічний товарообіг між КНР і рф за той же період підскочив майже на третину — на 26,7%.

Раніше, у 2019 році, Пекін і москва домовилися впродовж наступних п’яти років, до 2024-го, довести обсяг двосторонньої торгівлі до $200 млрд зі $107 млрд у 2018-му, що тоді виглядало досить амбітною метою.

Читайте також росія скорочує експорт електроенергії в Китай через суперечку щодо ціни

У розрізі місяців, у листопаді торгівля Китаю з росією склала $21,5 млрд, що є найвищим показником за один місяць від лютого минулого року, коли москва почала повномасштабне вторгнення в Україну.

При цьому, в листопаді експорт Китаю до рф стрибнув на 34% до $10,3 млрд, а темпи зростання імпорту з росії дещо знизилися — в листопаді зафіксовано збільшення поставок із рф на 6%, до $11,2 млрд, тоді як у жовтні цей показник становив 9%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.