Обсяг поставок 5G-смартфонів перевищив 2 мільярди одиниць — Finance.ua

Обсяг поставок 5G-смартфонів перевищив 2 мільярди одиниць Сьогодні 06:14 — Фондовий ринок

Це досягнення, досягнуте менш ніж за п’ять років, є найшвидшим у порівнянні з попередніми поколіннями, такими як 4G і 3G, яким знадобилося щонайменше шість років, щоб дійти до цієї ж позначки.

Майже 70% постачання 5G припадає на розвинені ринки, такі як Китай, США та Західна Європа. На долю Apple та Samsung припадає понад 1 млрд поставлених 5G-смартфонів, що свідчить про їхню сильну частку на ринку в сегменті 5G.

Випуск перших смартфонів iPhone з підтримкою 5G у серії iPhone 12 значно прискорив процес впровадження, якщо вірити аналітикам, і в 4 кварталі 2020 року квартальне постачання вперше перевищило 100 мільйонів одиниць.

Скорочення цінового розриву між чіпсетами 5G та 4G, стратегічний вибір компонентів виробниками та випуск чіпсетів 5G початкового рівня від MediaTek та Qualcomm зробили смартфони 5G більш доступними. Це дозволило брендам, особливо китайським OEM-виробникам, пропонувати ширший спектр опцій 5G за різними цінами. При цьому навіть на тих ринках, де мережі 5G не працюють на повну силу, споживачі обирають телефони 5G, щоб «підготуватися до майбутніх оновлень мережі та отримати потенційну вигоду від підвищеної продуктивності та можливостей».

iLenta За матеріалами:

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