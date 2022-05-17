Обсяг доступних кредитів для бізнесу перевищив 110 мільярдів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Обсяг доступних кредитів для бізнесу перевищив 110 мільярдів

Вчора 04:28Кредит&Депозит
161
Обсяг доступних кредитів для бізнесу перевищив 110 мільярдівОбсяг доступних кредитів для бізнесу перевищив 110 мільярдів
Станом на 16 травня уповноважені банки за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» видали 40 486 кредитів на загальну суму 110,1 млрд грн, з них за минулий тиждень — на 4,02 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Укрінформ.
«За минулий тиждень у межах Державної програми „Доступні кредити 5-7-9%“ видано 1 124 пільгових кредитів на загальну суму 4,02 млрд грн. Усього з моменту старту Програми суб’єкти підприємництва станом на 16.05.2022 р. отримали від уповноважених банків 40 486 кредитів на загальну суму 110,1 млрд грн», — йдеться у повідомленні.
Обсяг доступних кредитів для бізнесу перевищив 110 мільярдів
Зокрема, 10,25 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі; 58,16 млрд грн — як антикризові кредити; 25,35 млрд грн — на рефінансування попередньо отриманих кредитів. Аграрії залучили 13,71 млрд грн (передусім для інвестицій).
Зазначається, що на сьогодні Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 42 банками за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
Обсяг доступних кредитів для бізнесу перевищив 110 мільярдів
Нагадаємо, наприкінці квітня Кабмін вніс зміни до державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» і «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%». Зокрема, уряд уніфікував підхід у наданні фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва.
Крім того, Кабмін дозволив залучати доступні кредити підприємствам державного сектору економіки.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
Порівняти і підібрати кредит можна тут
За матеріалами: Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.