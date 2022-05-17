Обсяг доступних кредитів для бізнесу перевищив 110 мільярдів — Finance.ua

Обсяг доступних кредитів для бізнесу перевищив 110 мільярдів

Обсяг доступних кредитів для бізнесу перевищив 110 мільярдів

Станом на 16 травня уповноважені банки за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» видали 40 486 кредитів на загальну суму 110,1 млрд грн, з них за минулий тиждень — на 4,02 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів , передає Укрінформ.

«За минулий тиждень у межах Державної програми „Доступні кредити 5-7-9%“ видано 1 124 пільгових кредитів на загальну суму 4,02 млрд грн. Усього з моменту старту Програми суб’єкти підприємництва станом на 16.05.2022 р. отримали від уповноважених банків 40 486 кредитів на загальну суму 110,1 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, 10,25 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі; 58,16 млрд грн — як антикризові кредити; 25,35 млрд грн — на рефінансування попередньо отриманих кредитів. Аграрії залучили 13,71 млрд грн (передусім для інвестицій).

Зазначається, що на сьогодні Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 42 банками за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабмін вніс зміни до державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» і «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%». Зокрема, уряд уніфікував підхід у наданні фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва.

Крім того, Кабмін дозволив залучати доступні кредити підприємствам державного сектору економіки.

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