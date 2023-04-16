Обсяг боргів найбідніших країн досяг максимуму за 25 років, – дослідження — Finance.ua
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Обсяг боргів найбідніших країн досяг максимуму за 25 років, – дослідження

Світ
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Обсяг боргів найбідніших країн досяг максимуму за 25 років, – дослідження
Обсяг боргів найбідніших країн досяг максимуму за 25 років, – дослідження
Найбідніші держави мають виплатити іноземним кредиторам у середньому не менше 16,3% бюджетних доходів у 2023 році та 16,7% у 2024 році. Це максимальні показники із 1998 року.
Про це свідчать дані британської благодійної організації Debt Justice, передає Інтерфакс-Україна.
У 2024 році рівень держборгу до погашення буде більш ніж у 2,5 вищим, ніж у 2011 році. Минулого разу, коли виплати були настільки великі, країнам із найвищим борговим навантаженням списали 60-80% боргу, зазначили в організації.
За даними Світового банку, у структурі адресатів запланованих на 2023-2024 роки виплат 91 країни, чиї показники проаналізувала Debt Justice, 46% займають приватні кредитори не з Китаю, 30% — міжнародні організації, 12% — китайські кредитори приватного та державного секторів та ще 12% — інші держави.
Максимальний середній рівень держборгу щодо погашення у 2022-2024 роках зафіксовано у Шрі-Ланки (78,3%), Лаосу (57,3%), Домінікани (54,6%), Пакистану (43%) та Замбії (38,9%).
«Рівень виплат у багатьох країнах стає кризовим і обмежує можливості влади щодо обслуговування населення, боротьби з кліматичною кризою та реагування на економічну невизначеність», — заявила виконавча директорка благодійної організації Хайді Чоу.
Виконавча рада МВФ у березні схвалила програму допомоги Шрі-Ланці обсягом 2,28 млрд SDR (близько $3 млрд).
Чотирирічна програма спрямована на відновлення макроекономічної стабільності та збереження фінансової стійкості, а також розкриття потенціалу зростання економіки за рахунок підтримки структурних реформ. Близько $333 млн фонд планував направити владі Шрі-Ланки негайно.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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