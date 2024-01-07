Обмін ламп розжарювання на LED: в Україні стартував новий етап — Finance.ua

Обмін ламп розжарювання на LED: в Україні стартував новий етап Сьогодні 15:04 — Казна та Політика

В Україні з 4 січня розпочався новий етап обміну ламп розжарювання на LED. У його ході пенсіонери можуть додатково отримати до п’яти нових LED-ламп.

Про це заявила перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона розповіла, що за минулий місяць пенсіонери у селах уже отримали додаткові 4,5 мільйони світлодіодних ламп. Загалом українці обміняли вже понад 26 мільйонів ламп.

«Закликаємо всіх, хто ще не скористався програмою, отримати свої п’ять світлодіодних ламп і вкрутити їх замість ламп розжарювання. Таким чином ви допоможете українським енергетикам зменшити навантаження на енергосистему. Зараз це знову актуально, адже ворог відновив масовані ракетні обстріли», — зазначила Свириденко.

У Кабміні уточнюють, що за умовами програми всі пенсіонери, які хочуть отримати LED-лампи вперше, а також ті, хто раніше користувався обміном, можуть зробити це безкоштовно.

При обміні пенсіонери повинні мати при собі:

паспорт;

ідентифікаційний номер фізособи;

пенсійне посвідчення;

активний номер телефону.

Також тепер пенсіонерам не обов’язково брати із собою старі лампи для обміну. Вони можуть принести їх до відділень «Укрпошти» протягом місяця після отримання LED-ламп.

Нагадаємо, з 5 грудня 2023 року у всіх сільських відділеннях «Укрпошти"пенсіонерам надали можливість обміну ламп розжарювання на LED-лампи.

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