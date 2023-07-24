Обміління Дніпра в районі Дніпрогесу досягло критичного для роботи станції рівня — «Укргідроенерго» — Finance.ua
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Обміління Дніпра в районі Дніпрогесу досягло критичного для роботи станції рівня — «Укргідроенерго»

Енергетика
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Обміління Дніпра в районі Дніпрогесу досягло критичного для роботи станції рівня — «Укргідроенерго»
Обміління Дніпра в районі Дніпрогесу досягло критичного для роботи станції рівня — «Укргідроенерго»
Обміління Дніпра в районі Дніпрогесу досягло критичного рівня для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції.
Про це повідомляють в Укргідроенерго".
«Середній рівень нижнього б'єфу біля греблі Дніпровської ГЕС становить 12,05 м. Для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції рівень води має становити мінімум 12−12,5 м», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до проходження опалювального сезону «Укргідроенерго» разом з проєктним інститутом сподіваються знайти рішення, щоб станція могла працювати на повну потужність, аби забезпечувати енергосистему балансуючими потужностями.
13 червня, за тиждень після теракту російських окупантів на дамбі Каховської ГЕС, в «Укргідроенерго» повідомляли, що через різке зниження рівня води у нижньому водосховищі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженнями, та закликали споживачів електроенергії ощадливо використовувати її.
За матеріалами:
Економічна Правда
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