Обміління Дніпра в районі Дніпрогесу досягло критичного для роботи станції рівня — «Укргідроенерго» Сьогодні 20:44 — Енергетика

Обміління Дніпра в районі Дніпрогесу досягло критичного для роботи станції рівня — «Укргідроенерго»

Обміління Дніпра в районі Дніпрогесу досягло критичного рівня для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції.

Про це повідомляють в Укргідроенерго".

«Середній рівень нижнього б'єфу біля греблі Дніпровської ГЕС становить 12,05 м. Для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції рівень води має становити мінімум 12−12,5 м», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до проходження опалювального сезону «Укргідроенерго» разом з проєктним інститутом сподіваються знайти рішення, щоб станція могла працювати на повну потужність, аби забезпечувати енергосистему балансуючими потужностями.

13 червня, за тиждень після теракту російських окупантів на дамбі Каховської ГЕС, в «Укргідроенерго» повідомляли, що через різке зниження рівня води у нижньому водосховищі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженнями, та закликали споживачів електроенергії ощадливо використовувати її.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.