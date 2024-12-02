Низка банків у жовтні надалі скорочували обсяги непрацюючих кредитів — Finance.ua

Низка банків у жовтні надалі скорочували обсяги непрацюючих кредитів Сьогодні 10:43 — Кредит&Депозит

Низка банків у жовтні надалі скорочували обсяги непрацюючих кредитів

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі протягом жовтня майже не змінилася й перебувала на рівні 32% станом на 1 листопада 2024 року, що на 5 відсоткових пунктів нижче показника на початку року, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Зазначається, що додатковим фактором стало певне зниження обсягу гривневого кредитного портфеля бізнесу передусім через сезонне зниження попиту на позикові кошти та погашення кредитів агровиробників (частка в чистому портфелі гривневих бізнес-кредитів — майже 21%), що спостерігалося й восени 2023 року. Водночас приріст обсягу кредитів тривав в інших галузях з істотною часткою в портфелі: харчової промисловості, фінансових послуг та торгівлі. Тож активне кредитування бізнесу триває.

Сезонність позначилася на портфелях банків усіх груп, крім приватних, портфель яких надалі поволі зростав.

Загалом за 10 місяців 2024 року обсяг NPL у банках скоротився на 7,2 млрд грн, а обсяг наданих банками кредитів зріс на 149,4 млрд грн.

Частка непрацюючих кредитів фізичних осіб станом на 1 листопада 2024 року становила 17%, бізнесу — 41% (25% без урахування боргів ексвласників ПриватБанку та старих боргів, до кризи 2014 2016 років).

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка NPL в українських банках почала скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.

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