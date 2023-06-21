Nvidia представила суперкомп’ютер на базі штучного інтелекту — Finance.ua

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Nvidia представила суперкомп’ютер на базі штучного інтелекту

Технології&Авто
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Nvidia представила суперкомп’ютер на базі штучного інтелекту
Nvidia представила суперкомп’ютер на базі штучного інтелекту
Компанія Nvidia, яка фокусується на виробництві графічних процесорів та чипів, презентувала «найпотужніший суперкомп’ютер» на базі штучного інтелекту (ШІ) під назвою DGX GH200.
Про це повідомляє Bloomberg.
Розробники заявили, що основна мета нового пристрою допомогти технологічним компаніям у створенні подібних до чат-боту ChatGPT систем, оскільки для тренування нейромереж потрібні великі обчислювальні потужності.
«Генеративний ШІ, мовні моделі та рекомендаційні системи — цифрові двигуни сучасної економіки», — зазначив генеральний директор підприємства Дженсен Хуанг.
За словами представників компанії, суперкомп’ютер працює на 256 чипах Grace Hopper і має пам’ять 144 ТБ. Потужність пристрою дорівнює 1 exaFLOPS.
«Ми досягли переломного моменту у новій комп’ютерній ері», — підсумував Хуанг.
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У фірмі очікують, що першими замовниками пристрою будуть такі корпорації як Microsoft, Meta Platforms і Google Alphabet.
На початку травня один із піонерів ШІ-галузі Джеффрі Хінтон пішов з компанії Google і попередив світ про потенційні ризики, пов’язані з технологією.

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