Nvidia оголосила про зупинку роботи в росії — Finance.ua

Nvidia оголосила про зупинку роботи в росії Сьогодні 01:46 — Фондовий ринок

Nvidia оголосила про зупинку роботи в росії

Американська технологічна компанія NVIDIA, яка є одним із ключових світових виробників напівпровідників, підтвердила, що остаточно пішла з росії.

Інформацію про це подано у її фінансовому звіті

На закриття російського підрозділу та реструктуризацію у зв’язку з цим витратили $16 млн. Продажі в рф оцінили як «несуттєві» — цього фінансового року на частку росії припало 2% від загального обсягу виручки компанії і 4% — від продажів на ігровому напрямку. Це $500 млн із $12,5 млрд відповідно.

Про те, що NVIDIA закриває офіс у росії, писав Bloomberg на початку жовтня. На той момент у російському офісі залишалося 240 співробітників. Їм запропонували звільнитися чи переїхати до іншої країни для продовження роботи.

У звіті підтверджується, що компанія припинила всі бізнес-операції у росії з жовтня.

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