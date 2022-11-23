Nvidia оголосила про зупинку роботи в росії — Finance.ua
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Nvidia оголосила про зупинку роботи в росії

Фондовий ринок
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Nvidia оголосила про зупинку роботи в росії
Nvidia оголосила про зупинку роботи в росії
Американська технологічна компанія NVIDIA, яка є одним із ключових світових виробників напівпровідників, підтвердила, що остаточно пішла з росії.
Інформацію про це подано у її фінансовому звіті.
На закриття російського підрозділу та реструктуризацію у зв’язку з цим витратили $16 млн. Продажі в рф оцінили як «несуттєві» — цього фінансового року на частку росії припало 2% від загального обсягу виручки компанії і 4% — від продажів на ігровому напрямку. Це $500 млн із $12,5 млрд відповідно.
Про те, що NVIDIA закриває офіс у росії, писав Bloomberg на початку жовтня. На той момент у російському офісі залишалося 240 співробітників. Їм запропонували звільнитися чи переїхати до іншої країни для продовження роботи.
У звіті підтверджується, що компанія припинила всі бізнес-операції у росії з жовтня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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