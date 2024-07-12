Новий Volkswagen Golf 2024 виходить на український ринок: ціни і комплектації (фото) — Finance.ua
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Новий Volkswagen Golf 2024 виходить на український ринок: ціни і комплектації (фото)

Технології&Авто
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Новий Volkswagen Golf 2024 виходить на український ринок: ціни і комплектації (фото)
Новий Volkswagen Golf 2024 виходить на український ринок: ціни і комплектації (фото)
В Україні стартують продажі Volkswagen Golf 2024. Популярний хетчбек С-класу пройшов модернізацію. Його подробиці розкрили на сайті Volkswagen в Україні.
Новий Volkswagen Golf 2024 виходить на український ринок: ціни і комплектації (фото)
Новий Volkswagen Golf 8 відрізняється зміненими решіткою радіатора, бамперами та оптиками, а в салоні встановлена нова мультимедійна система зі збільшеним 12,9-дюймовим тачскріном.

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Volkswagen Golf в Україні спочатку пропонуватимуть виключно з 1,4-літровим бензиновим турбомотором потужністю 150 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП.
Новий Volkswagen Golf 2024 виходить на український ринок: ціни і комплектації (фото)
Комплектація VW Golf 8 розширена. Базова версія Life (від 1 175 775 гривень) отримала діодні фари, 17-дюймові литі диски, цифровий щиток приладів, безключовий доступ, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камеру заднього виду, бездротову зарядку смартфонів, підігрів сидінь та керма.
Новий Volkswagen Golf 2024 виходить на український ринок: ціни і комплектації (фото)
Топовий варіант Volkswagen Golf R-Line (від 1 316 267 гривень) додає тризонний клімат-контроль, набір систем безпеки, а також спортивні кермо та сидіння.
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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