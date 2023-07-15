Новий величезний ТВ від Xiaomi оцінили в $400 — Finance.ua

Новий величезний ТВ від Xiaomi оцінили в $400 Сьогодні 04:58 — Фондовий ринок

Новий величезний ТВ від Xiaomi оцінили в $400

Свого часу бренд Xiaomi завоював популярність за хороше співвідношення ціни та якості. Величезний телевізор діагоналлю в 75 дюймів оцінили в $400 (у перерахунку з юанів).

Роздільна здатність панелі стандартна — 4К. Частота оновлення також не найвища і обмежується 69 Гц. Зате ТВ вирізняється ультратонкими рамками навколо екрана, здатного відображати 1,07 млрд кольорів. Кути огляду також досить широкі - 178 градусів. Нарешті, в активі 4-ядерний процесор, 1,5 ГБ оперативної та 8 ГБ постійної пам’яті.

У наявності також два динаміки по 10 Вт і ціла низка інтерфейсів. Для під'єднання джерела сигналу є антенний вхід, порти USB Type-A і HDMI, а ще AV-конектори і S/PDIF. По «бездроту» можна під'єднатися до мережі через Wi-Fi (2,4 ГГц / 5 ГГц) і Bluetooth 5.0. Заявлена підтримка функцій голосового помічника XiaoAI. Працює ТВ під управлінням прошивки MIUI for TV 3.0.

Чи вийде Xiaomi EA75 (назва моделі) за межами Китаю? Поки що це не повідомляється.

itechua За матеріалами:

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