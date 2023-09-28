Новий Skoda Kodiaq 2024 вперше показали на офіційних зображеннях — Finance.ua
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Новий Skoda Kodiaq 2024 вперше показали на офіційних зображеннях

Технології&Авто
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Новий Skoda Kodiaq 2024 вперше показали на офіційних зображеннях
Новий Skoda Kodiaq 2024 вперше показали на офіційних зображеннях
Опубліковано офіційні рендери Skoda Kodiaq другого покоління. Кросовер дебютує до кінця осені. Зображення з’явилися на офіційному сайті Skoda.
Судячи з рендерів, дизайн Skoda Kodiaq 2024 залишився знайомим, але став соліднішим. Решітка радіатора авто збільшена, фари стали тоншими, а у боковин прибрали рельєф. Ліхтарі з'єднані діодною вставкою.
Раніше вже розсекретили салон Skoda Kodiaq 2024. Кросовер отримав поліпшену віртуальну панель приладів і збільшений 13-дюймовий тачскрін мультимедіа.
Новий Skoda Kodiaq 2024 вперше показали на офіційних зображеннях
Новий Skoda Kodiaq 2024 збереже платформу MQB, але стане трохи більшим.

Габарити Skoda Kodiaq 2024:

  • довжина — 4758 мм;
  • ширина — 1864 мм;
  • висота — 1657 мм;
  • колісна база — 2781 мм.
Новий Skoda Kodiaq 2024 вперше показали на офіційних зображеннях
Як і раніше, кросовер Skoda пропонуватимуть у версіях на 5 і 7 місць. Об'єм багажника збільшиться до 340 л з трьома рядами сидінь і 845−910 л — з двома.
Новий Skoda Kodiaq 2024 вперше показали на офіційних зображеннях
Новий Skoda Kodiaq запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (150 к.с.) і 2,0 л (204 к.с.), а також 2,0-літровими турбодизелями потужністю 150 і 193 к.с. До того ж з’явиться 204-сильний гібрид Skoda Kodiaq, що підзаряджається, із запасом ходу в 100 км на електротязі.
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