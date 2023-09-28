Новий Skoda Kodiaq 2024 вперше показали на офіційних зображеннях — Finance.ua

Новий Skoda Kodiaq 2024 вперше показали на офіційних зображеннях
Опубліковано офіційні рендери Skoda Kodiaq другого покоління. Кросовер дебютує до кінця осені. Зображення з’явилися на офіційному сайті Skoda.
Судячи з рендерів, дизайн Skoda Kodiaq 2024 залишився знайомим, але став соліднішим. Решітка радіатора авто збільшена, фари стали тоншими, а у боковин прибрали рельєф. Ліхтарі з'єднані діодною вставкою.
Раніше вже розсекретили салон Skoda Kodiaq 2024. Кросовер отримав поліпшену віртуальну панель приладів і збільшений 13-дюймовий тачскрін мультимедіа.
Новий Skoda Kodiaq 2024 збереже платформу MQB, але стане трохи більшим.
Габарити Skoda Kodiaq 2024:
- довжина — 4758 мм;
- ширина — 1864 мм;
- висота — 1657 мм;
- колісна база — 2781 мм.
Як і раніше, кросовер Skoda пропонуватимуть у версіях на 5 і 7 місць. Об'єм багажника збільшиться до 340 л з трьома рядами сидінь і 845−910 л — з двома.
Новий Skoda Kodiaq запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (150 к.с.) і 2,0 л (204 к.с.), а також 2,0-літровими турбодизелями потужністю 150 і 193 к.с. До того ж з’явиться 204-сильний гібрид Skoda Kodiaq, що підзаряджається, із запасом ходу в 100 км на електротязі.
Де б ви не знаходилися, не забувайте дбати про свою безпеку під час подорожей на авто. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.
Оформити Зелену картку онлайн 🚗
Поділитися новиною